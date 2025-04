Briga judicial entre Rafa Kalimann e Perdigão ganha novo desfecho

A batalha judicial entre Rafa Kalimann e a Perdigão acaba de ganhar um novo desfecho. A influenciadora, que contesta uma cobrança de R$ 566 mil feita pela empresa, rejeitou qualquer possibilidade de acordo e reforçou as acusações contra a gigante do setor alimentício. A informação foi revelada com exclusividade pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que acompanha de perto os desdobramentos desse embate jurídico.

O processo teve início após a rescisão de um contrato publicitário firmado entre a influenciadora e a Perdigão, no valor de R$ 190 mil. No entanto, a empresa exige uma multa que ultrapassa 220% do valor acordado, algo que a influenciadora considera “abusivo e ilegal”. Segundo a defesa da BRF/SA, dona da Perdigão, Rafa estava ciente das penalidades contratuais e agora tenta escapar de suas obrigações. A ex-BBB, no entanto, rebateu as acusações e devolveu as críticas, afirmando que a empresa distorce os fatos e utiliza argumentos genéricos para sustentar sua defesa.

Além disso, Rafa Kalimann apontou que a verdadeira responsável pelas tratativas contratuais foi a ‘Agência Ícone Talents’, e não ela. A influenciadora também alega que não teve acesso ao contrato final e que a empresa omitiu detalhes importantes, incluindo o valor exorbitante da multa, que ela classifica como “desproporcional e inadequado”.

Mesmo com o processo em andamento, a Perdigão continua exibindo campanhas publicitárias com o rosto de Rafa Kalimann. O que chama atenção é que, apesar do rompimento contratual e da disputa na Justiça, a influenciadora ainda segue atrelada à marca nas propagandas. Diante dessa situação, Rafa se mantém firme: não quer acordo, não aceita conciliação e não pretende apresentar novas provas na ação, um sinal claro de que confia plenamente na sua vitória judicial. Eita! Vamos aguardar mais detalhes sobre esse processo…

