Antes de ser encontrado sem vida, ator expôs relação conturbada com os filhos

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A morte de Gene Hackman, aos 95 anos, chocou Hollywood e trouxe à tona detalhes pouco conhecidos sobre sua vida pessoal. O ator, encontrado sem vida ao lado da esposa, Betsy Arakawa, em sua residência em Santa Fé, carregava arrependimentos profundos sobre sua relação com os filhos. Antes de se afastar dos holofotes, o ator chegou a expor os desafios da paternidade e admitiu que sua carreira o afastou da família de maneira irreversível.

Casado por quase 30 anos com Faye Maltese, Gene teve três filhos: Christopher, Elizabeth e Leslie. O casal se divorciou em 1986, e, cinco anos depois, ele se casou novamente com Betsy, com quem permaneceu até sua morte. Apesar de ter conquistado tudo o que um ator poderia desejar, incluindo duas estatuetas do Oscar, ele nunca escondeu que sua ausência em casa teve consequências difíceis.

Em uma entrevista ao The Irish Independent, em 2000, Gene Hackman confessou que seus filhos cresceram distantes de sua presença, já que ele passava longos períodos filmando. “Eu não podia estar sempre em casa com eles quando estavam crescendo e, morando na Califórnia, eles sempre tiveram meu sucesso pairando sobre suas cabeças”, disse. Já em 2012, ao falar com a GQ, o astro revelou que lamentava profundamente ter perdido momentos importantes da infância dos filhos.

Ao ser questionado sobre que tipo de conselho costumava dar ao primogênito, o ator foi direto: “Perdi o contato com meu filho em termos de conselhos logo no começo. Talvez tenha a ver com ficar tanto tempo fora, fazendo filmes em locações, quando ele estava em uma idade em que precisava de apoio e orientação. Foi muito difícil para mim ficar fora por três meses e depois voltar para casa e começar a mandar nele.”

O ator revelou ainda que Christopher chegou a considerar seguir seus passos no cinema, mas o sonho não foi adiante. Em 2020, Hackman contou à Empire Magazine que chegou a ajudá-lo, escrevendo pequenos monólogos para que ele treinasse. “Meu filho pensou que queria ser ator em um momento e estava em Nova York. Eu escrevi alguns pequenos monólogos para ele. Acho que foi onde comecei. Eu realmente gostei. As ideias simplesmente surgiam na minha cabeça e eu as escrevia”, revelou.

