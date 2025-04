Noiva de Amado Batista rebate ataques: ‘Não sou corvade’

SIGA NO

A relação entre Amado Batista, de 74 anos, e sua noiva, Calita Franciele, de 23, tem gerado grande repercussão nas redes sociais. Enquanto o casal se prepara para o casamento, marcado para o dia 15 de março, as críticas à diferença de idade entre os dois continuam chegando. No entanto, a Miss Mato Grosso do Sul não pretende recuar diante dos julgamentos e fez questão de se manifestar sobre os ataques que vem recebendo.

Sem papas na língua, Calita usou as redes sociais para desabafar, citando um trecho da música de Luan Santana, reforçando que “amar não é pecado”. Em um texto, a noiva deixou claro que não se abala com os comentários negativos e que não vai desistir de seu relacionamento por medo de julgamentos.

“Realmente não é uma tarefa fácil, porém se tem uma coisa que eu não sou é covarde e tampouco medrosa pra abrir mão de alguém por medo de julgamento, isso jamais. Um namoro não é símbolo de agressão para que haja tanto preconceito, inveja ou chamem como preferirem, até porque isso não é sobre mim nem tampouco sobre o Amado, é do interior de cada um”, declarou.

Cerimônia de casamento

Enquanto isso, os preparativos para o casamento seguem a todo vapor. A cerimônia acontecerá na Fazenda AB, propriedade milionária do cantor em Cocalinho, no Mato Grosso, um espaço impressionante de 35 mil hectares avaliado em R$ 350 milhões. A fazenda conta com 7.200 m² de área construída, sendo 4.680 m² de área útil, o que promete uma celebração digna de um verdadeiro império sertanejo.

Seguindo a legislação brasileira, o casal se casará sob o regime de separação total de bens, já que Amado Batista tem mais de 70 anos. Os convites já foram enviados e os padrinhos escolhidos, garantindo que tudo esteja pronto para o grande dia.

