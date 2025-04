Anitta foi flagrada em clima de romance no Carnaval do Rio; Saiba quem é

Na madrugada desta quarta-feira, 5 de março, a cantora Anitta foi flagrada em um clima de romance durante a última noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A artista, que sempre agita as manchetes, apareceu acompanhada de um homem misterioso em um dos camarotes da Sapucaí, atraindo a atenção de fãs e da mídia.

Diversas imagens captadas no local mostram Anitta à frente do empresário, enquanto os dois acompanhavam os desfiles com sorrisos e em clima de romance. Em um dos registros, o “rapaz misterioso” é visto dando um beijo no pescoço da cantora, alimentando especulações sobre um novo romance que estaria começando a ganhar forma.

O episódio ganha um novo contorno ao relembrar o término do relacionamento de Anitta com o jogador de futebol Vinicius Souza. No início deste ano, os dois encerraram a relação de cinco meses, medida marcada pela exclusão de fotos e a decisão de não se seguirem mais nas redes sociais, após terem sido vistos juntos pela primeira vez durante a Semana de Moda de Paris, em setembro de 2024.

O empresário identificado como Ian Bortolanza, diretor de uma empresa de consultoria e gestão de marketing esportivo, é o acompanhante misterioso da noite. Embora ainda não se saiba ao certo quando o suposto casal se conheceu, a presença de Bortolanza ao lado de amigos e familiares da cantora durante o evento reforça as especulações de um novo affair da cantora.

