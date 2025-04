Rafa Kalimann rebate acusações de intolerância religiosa: “Senti na pele”

O Carnaval passou, mas a polêmica envolvendo Rafa Kalimann continua rendendo! A influenciadora, que foi musa da Imperatriz Leopoldinense, precisou vir a público para rebater as acusações de que teria evitado cantar trechos do samba-enredo da escola por citar religiões de matriz africana. LEIA TAMBÉM: Scheila Carvalho toma as dores do marido e tem atitude […]

