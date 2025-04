Anitta celebra renovação espiritual após cancelar show no Coachella

Anitta surpreendeu seus fãs ao anunciar o cancelamento de sua apresentação no Coachella 2025 por motivos pessoais inesperados. Nesta quinta-feira (20), a cantora fez uma publicação em seu Instagram relatando um ritual de equinócio que realizou em sua casa para celebrar o início do Outono e o primeiro dia de Áries. No post, Anitta destacou a importância de respeitar os ciclos da natureza e se conectar com o movimento real da vida.

A legenda da publicação da cantora foi cheia de simbolismo e gratidão: “A vida é feita de ciclos, não dá pra querer verão o ano inteiro. A natureza nos ensina que as fases de cada estação são importantes pra gerar os frutos.” Anitta também agradeceu aos amigos e guias espirituais que participaram do ritual. A mensagem foi encerrada com um desejo de “Feliz ano novo” e a palavra “Aho”, uma expressão frequentemente associada a gratidão e conexão espiritual.

Anitta – Foto: Reprodução / Instagram

O anúncio do cancelamento do show no Coachella foi feito primeiramente no X (antigo Twitter). Anitta lamentou não poder comparecer ao festival, mas deixou claro que é extremamente grata pelo convite e pela compreensão da produção do evento. A cantora demonstrou ainda sua esperança em participar de futuras edições do Coachella, mantendo o respeito e o carinho pelo festival.

O ritual compartilhado por Anitta pareceu simbolizar um momento de renovação e aceitação dos ciclos naturais da vida, o que, para muitos fãs, foi visto como uma maneira inspiradora de lidar com situações imprevistas. Mesmo sem dar detalhes sobre os motivos do cancelamento, a cantora transmitiu uma mensagem de paz, espiritualidade e esperança para o futuro.

