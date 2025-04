Namorada de Belo reage após momento íntimo do cantor e de Gracyanne vir à tona

O clima esquentou no último domingo (23) durante o programa Domingão, da TV Globo, quando Belo e Gracyanne Barbosa dividiram o palco em um momento inesperado e cercado de emoção. A cena, que reviveu lembranças dos 16 anos de casamento do casal, movimentou a internet e deixou o público em polvorosa e especialmente após os gritos da plateia pedindo por um beijo: “Beija, beija!”

LEIA TAMBÉM: ‘Achei que fosse morrer!’: Felipe Neto relembra madrugada aterrorizante com crise de pânico

Em meio ao burburinho, uma figura permaneceu em silêncio até agora. Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor, foi às redes sociais nesta segunda-feira (24) e, em meio a rumores e especulações, decidiu se pronunciar. E a mensagem, apesar de discreta, gerou ainda mais comentários.

“Voltamos à programação normal. Ontem fiquei um pouco sumida daqui porque minhas amigas estavam em casa. Então, a gente ficou fofocando e fazendo almoço, e eu fiquei mais longe do celular”, escreveu ela nos stories

A publicação foi o suficiente para que a web explodisse. Seguidores correram para os comentários com mensagens diretas e sem filtros: “É linda! Merece um homem decidido, não um mal resolvido. Segue sua vida”, escreveu uma internauta. “Tá assistindo o Domingão do Huck? Sério, tá me dando vergonha do papel que o teu namorado está se prestando”, disparou outra. “Amiga, hoje não foi um bom dia pra você. Sai enquanto é tempo, mana”, aconselhou mais uma.

A movimentação acontece logo após o reencontro televisionado que muitos interpretaram como um possível recomeço entre Belo e Gracyanne. Mesmo garantindo que atualmente mantêm apenas uma relação de amizade, a química entre os dois foi inegável. O cantor, ao som de Reinventar, fez questão de chamar a ex ao palco.

Desde que anunciou o fim do casamento em abril de 2024, Belo vem tentando manter discrição sobre sua vida amorosa. Mas, durante o Carnaval, o namoro com Rayane veio à tona após os dois serem flagrados juntos em uma sequência de eventos e bastidores de shows. Agora, com o reencontro bombástico com a ex, o relacionamento volta a ser alvo de especulações.

The post Namorada de Belo reage após momento íntimo do cantor e de Gracyanne vir à tona appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.