E se os bancos se inspirassem no movimento de gigantes da tecnologia para criar experiências com foco no cliente, liderando o uso de inteligência artificial para aprender com os dados de seus clientes e oferecer produtos que de fato atendem às suas necessidades? Especialistas que passaram por empresas como Google, Amazon, LinkedIn e Meta se uniram para tornar esse cenário realidade e criaram a Hyperplane, plataforma de inteligência de dados que sai hoje da fase “stealth” com R$ 30 milhões em investimentos levantados em sua rodada Seed.

A rodada foi liderada por Lachy Groom, que gerencia mais de US$ 2 bilhões em investimentos e tem como sócio Sam Altman, cofundador e CEO da OpenAI. Também participaram os fundos SV Angel (que já investiu em empresas como Google, Facebook e OpenAI), Clocktower Technology Ventures (investidora da Chime), Liquid2 Ventures, Crestone VC, Soma Capital, Latitud, Atman Capital e Norte. Para apoiar nos próximos passos da startup, estão entre seus investidores-anjo executivos como Caio David (sócio-fundador do GHT4 e ex-CEO do Itaú BBA), Conrado Engel (ex-presidente do HSBC e vice-presidente do Santander), Paulo Passoni (Managing Partner na Valor Capital) e Patrick Sigrist (fundador do Nomad e cofundador do iFood).





A Hyperplane foi fundada por Felipe Lamounier, Daniel Silva, Rohan Ramanath e Felipe Meneses. Eles passaram maior parte da última década construindo sistemas de IA em grande escala no Google AI, Meta, LinkedIn e Microsoft, onde viram de perto como a inteligência centralizada transforma a maneira como as empresas usam seus dados para modelar, compreender e interagir com seus usuários. Com a Hyperplane, eles querem trazer essa visão para o mercado financeiro, permitindo que bancos usem todos os seus dados internos para construir uma camada central de inteligência que alimenta todos os seus modelos preditivos e experiências do cliente.

Em operação desde 2022, a Hyperplane tem sede no Vale do Silício, mas seu foco inicial foi o mercado brasileiro. “O Brasil passou por um importante movimento pró-competição na última década, e hoje vemos um ecossistema bastante aberto ao uso de novas tecnologias”, explica Felipe Lamounier, cofundador e CEO. “Além disso, o próprio Banco Central tomou a frente para que o sistema financeiro do país seja hoje um dos mais inovadores do mundo”, completa.

A Hyperplane passou os últimos dois anos repensando como os Modelos de Linguagem de Grande Escala de machine learning (Large Language Models, LLMs) deveriam ser construídos tendo foco em dados e aplicações financeiras. Isso levou ao lançamento recente do Mandelbrot LLM, um modelo de treinamento preditivo proprietário que pode prever, por exemplo, qual usuário será o próximo a abandonar o negócio, quem é o cliente ideal para um determinado produto ou quais usuários o usam como seu banco principal.

O Mandelbrot é treinado usando dados bancários específicos, como registros de atividades de clientes, transações financeiras, suporte ao cliente, informações de produtos financeiros e muitas outras fontes. Junto com Mandelbrot, a empresa lança a Hyperplane Cloud, uma plataforma de IA que treina cada parte dos dados internos de uma organização, enriquece-os com gráficos de conhecimento específicos de domínio e permite que desenvolvedores ajustem modelos para produção.

“Não se trata apenas de construir um LLM central que possa compreender os dados financeiros do consumidor, mas sim de ser capaz de criar modelos preditivos que possam contar com este LLM para obter informações sobre o consumidor”, salienta o cofundador Rohan Ramanath. “O Hyperplane Cloud fornece a orquestração para que os desenvolvedores criem rapidamente modelos especializados para tarefas específicas com uma API, que ajustará automaticamente os recursos do LLM central”.

"O próximo grande passo para a inteligência artificial é a sua intersecção com finanças, e estamos empolgados em apoiar a Hyperplane a se tornar um dos grandes facilitadores desse movimento", afirma Steven Lee, Partner da SV Angel.

Foco em resultados





Em apenas dois anos de operação, a empresa já tem como clientes 12 das principais instituições financeiras do Brasil. As áreas de crédito e marketing estão hoje entre as que mais veem o impacto da plataforma: a divisão de cartão de crédito de um neobanco viu o seu Volume Total de Pagamento (TPV) crescer 46%, enquanto o time de CRM de uma cooperativa de crédito conseguiu aumentar em três vezes as suas vendas.

Além de aumentar a sua atuação no mercado brasileiro, a empresa já dá os primeiros passos na expansão para solo americano. "Passamos os últimos anos construindo um modelo que pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, e em breve vamos oficializar as nossas primeiras parcerias nos EUA," antecipa o CEO.