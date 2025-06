Modernização e inteligência artificial são desafios da distribuição de ener

Com a previsão de investir cerca de R$ 145 bilhões até 2028, as distribuidoras de energia elétrica de todo o país debateram em Belo Horizonte entre terça-feira e a última sexta-feira os desafios do setor, que tem papel estratégico na descarbonização do setor elétrico. A inteligência artificial, a sustentabilidade e a centralidade da experiência do consumidor estavam no centro dos debates do 25º Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi). O evento, organizado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), com a Cemig de anfitriã, reuniu mais de 6 mil participantes e lideranças empresariais, especialistas, autoridades, pesquisadores e startups, que debateram temas como a modernização das redes elétricas, a segurança cibernética, a digitalização, as práticas de ESG e os novos modelos de negócio impulsionados pela inovação tecnológica. “As distribuidoras estão cada vez mais comprometidas com inovação e sustentabilidade, garantindo a eficiência do setor e atendendo às novas demandas da sociedade””, afirma o presidente da Abradee e do Instituto Abradee, Marcos Madureira. De acordo com ele, 40% dos investimentos previstos pelo setor são direcionados para a modernização do sistema de distribuição de energia elétrica. Outro desafio do setor é o uso da Inteligência Artificial e de tecnologias digitais nas redes de distribuição e um dos primeiros projetos de uma parceria firmada entre a Cemig e a gigante de tecnologia Huawei, é desenvolver uma plataforma de IA, hospedada na nuvem da Huawei, com possibilidade de transformar rotinas operacionais e o atendimento ao público.

R$ 1,27 bilhão

É o Valor Geral de Lançamentos de loteamentos em Minas Gerais no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 141% sobre igual período do ano passado, segundo Estudo de Mercado de Loteamentos

Socioambientais

Com a adesão de mais dois projetos, com valor total de R$ 16 milhões, a Refinaria Gabriel Passos (Regap) amplia os projetos socioambientais na região da refinaria e que já somam

R$ 40 milhões. Na terça-feira, foram assinados os projetos “Vem Viver” e “Encontro com a Infância” vão beneficiar diretamente mais de 800 pessoas. “Vem Viver” e “Encontro com a Infância”,q ue vão beneficiar diretamente mais de 800 pessoas. O primeiro, com aporte de R$ 5 milhões nos próximos três anos, é voltado para a população e tem o objetivo de contribuir para a restauração florestal da região da Lagoa de Ibirité. O segundo, com investimento de R$ 11 milhões, prevê a construção da sede do Salão do Encontro, responsável pelo “Encontro com a Infância, nas proximidades da refinaria, até 2029. O objetivo é promover a garantia dos direitos da criança, por meio de atividades socioeducativas. Os outros projetos são: “Construindo Futuro” (R$ 10 milhões) e “Semeando” ((R$ 1,5 milhão) já estão vigentes e os projetos “Óleo Circular” (R$ 5 milhões) e “Transformando Amanhã” (R$ 8 milhões), em fase de contratação.

Homenagem

Completando 120 anos, o Grupo Energiza foi homenageado em sessão solene no plenário do Senado na terça-feira passada. Com investimentos de R$ 30 bilhões entre 2021 e 2025, a empresa tem hoje de 8 milhões de clientes e emprega 17 mil colaboradores diretos e outros 7 mil indiretos. Neste ano, além de celebrarmos nossa trajetória, renovamos o nosso compromisso em seguir olhando para o futuro, com foco na transformação energética que equilibre a sustentabilidade ambiental, segurança energética e equidade ao acesso à energia para todos os brasileiros”, afirmou Ricardo Botelho, CEO da Energiza. “Nosso lema – Trabalho, competência e honestidade – nos levou ao crescimento de uma pequena empresa, do interior de Minas Gerais a uma das maiores empresas de energia do Brasil”, acrescenta Ivan Botelho, presidente de honra do Conselho de Administração da Energiza.

“Minas Gerais, por exemplo, lidera o número de construções públicas com light steel frame, e temos orgulho de participar ativamente desse movimento”

Gustavo Roberto Silvério Freitas, sócio-fundador e diretor da Metal Light

Leite valorizado

O litro do leite para o produtor mineiro registrou valorização de 29% no primeiro trimestre deste ano, superando a expansão de 23% no cenário nacional. Na média do país, segundo dados da Cepea, o preço do litro foi de R$ 2,75 nos três primeiros meses deste ano. Por outro lado, o volume elevado de importações vem limitando movimentos de alta mais intensos. “Estamos em um bom momento para o produtor e para a indústria. A expectativa para o segundo semestre é de valorização da arroba e aumento sazonal da oferta de leite. Os custos de alimentação seguem controlados, com milho em acomodação, farelo de soja competitivo e silagens de boa qualidade, além de chuvas dentro da média em grande parte das regiões. A depender da dimensão do aumento da produção, os preços do leite podem sofrer alguma pressão”, afirma Cesar de Castro Alves, gerente da Consultoria Agro do Itaú BBA.

Aposta em Minas

A Probiótica, empresa do Grupo Supley, que faturou mais de R$ 1 bilhão no ano passado, está concentrando esforços no mercado mineiro, segundo maior mercado da marca de suplementação alimentar no país. No ano passado, as vendas da Probiótica em Minas tiveram crescimento de 50,2%, enquanto o mercado mineiro de suplementação registrou aumento de 27,2% em 2024, segundo dados da Scanntech, empresa de inteligência de dados. Depois de inaugurar no ano passado seu novo centro de distribuição, em Extrema, no Sul de Minas, a empresa vem adotando estratégias que incluem a entrada em novos canais de venda, como farmácias e supermercados, além da diversificação do público, Hoje, a Probiótica tem quase 3.500 pontos de venda em Minas Gerais, sendo: 1.200 do ramo alimentar, cerca de 2.000 no canal farma e, aproximadamente, 250 no canal especializado.

