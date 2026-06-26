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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

nando inicia lançamentos de seu novo álbum com "mas adoro amar você"

Faixa antecipa o projeto pop repleto de colaborações que chega ainda neste semestre

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
26/06/2026 18:07

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nando inicia lançamentos de seu novo álbum com
nando inicia lançamentos de seu novo álbum com "mas adoro amar você" crédito: Vinicius Garcia (@kropcriativo)

A linha tênue entre o desapego e o magnetismo inexplicável de uma paixão sem compromisso dita o tom de mas adoro amar você, o mais novo single do cantor nando. Mergulhando de cabeça nas complexidades e na leveza dos desdobramentos afetivos modernos, a faixa traduz aquela conhecida sensação de se ver envolvido por alguém, mesmo quando a intenção inicial passa longe de qualquer amarra emocional séria. O lançamento serve como uma apresentação da identidade vibrante e magnética que o artista deseja consolidar no mercado fonográfico.

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A letra aborda os sentimentos e as nuances dos relacionamentos contemporâneos, explorando a casualidade sem perder a ternura do afeto: “A música traz o pop que eu sou apaixonado e o pop que eu quero apresentar neste meu primeiro projeto. A faixa traz a dualidade de um amor casual, onde mesmo não querendo nada sério, estar com o outro te faz bem".

Essa narrativa descontraída, honesta e identificável é embalada por uma produção meticulosamente desenhada para grudar na mente e convidar o público para a pista.

Processo de composição

O processo de escrita aconteceu de forma muito orgânica durante campings de composição. nando relembra que a conexão com a letra foi instantânea, fazendo eco com suas principais referências do gênero desde a primeira audição.

"Realizei alguns campings de composição com a Sara Oliveira e, em um deles, ela me apresentou essa música. Foi paixão à primeira vista, ela bebe muito da fonte das minhas grandes inspirações", revela o cantor.

Sonoramente, o single não esconde suas ambições e busca referências no que há de mais marcante na indústria fonográfica global com inspiração em nomes de ícones mundiais do estilo. De acordo com nando, a intenção sempre foi muito clara ao formatar a identidade rítmica da faixa: "Buscamos para esse projeto inspiração nas grandes divas do pop como Britney Spears, Demi Lovato, Ariana Grande, então é um pop para dançar".

Com direção assinada por Vinicius Garcia, da Krop Criativo, mas adoro amar você ganha um videoclipe que expande o universo da canção e que já está disponível no YouTube de nando. Refletindo o amadurecimento estético do cantor, a produção marca uma nova etapa em sua jornada artística: "Esse foi meu primeiro clipe de estúdio, eu realmente me realizei profissionalmente, só consegui ficar grato por estar tendo aquela oportunidade. Os visuais ficaram incríveis, o ballet impecável, estou orgulhoso demais com o resultado".

A narrativa visual amarra-se perfeitamente à mensagem sonora, garantindo uma experiência sinestésica completa para os fãs. “O clipe é sensual, energético, com uma coreografia que se conecta com o refrão, fazendo com que a gente queira se jogar na pista", declara o artista.

Mais do que uma música isolada, mas adoro amar você estreia os lançamentos do primeiro álbum de estúdio de nando, planejado para chegar às plataformas de áudio ainda neste semestre. A escolha estratégica da canção justifica-se pelo fato de ela sintetizar perfeitamente o espírito criativo do artista e ditar o ritmo do que está por vir. Por meio dessa primeira amostra, ele deixa claro que sua proposta artística une música de qualidade, forte apelo visual e muita expressividade.

Sobre o que o público pode esperar do futuro álbum, ele afirma: “É um projeto que virá com colaborações de artistas incríveis e extremamente pop. Teremos músicas para dançar, amar e para chorar... Estou gostando muito de tudo que foi produzido até agora e mal posso esperar para as pessoas ouvirem!”, finaliza.

Confira:

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