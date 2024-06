Em nova fase, Normalayze assina contrato com a ONErpm

Em seu retorno à música e focando na sua nova fase artística, a banda Normalayze assinou, nesta segunda-feira (24), um novo contrato com a distribuidora ONErpm, uma das mais importantes do mercado musical global e líder no Brasil.



Estiveram no escritório da empresa em São Paulo, os integrantes Niko Dias (baixo e vocais), Eduardo Plik (guitarra, violão e vocais) e Victor Dias (bateria), que foram recebidos por Arthur Fitzgibbon, CEO da ONErpm Brasil.



No momento da assinatura do contrato, Fitzgibbon fez questão de frisar a importância da contratação de novos nomes para a empresa, além do talento do Normalayze: "É muito importante para ONErpm investir em artistas de carreira, então, a nossa empresa já está há 13 anos no Brasil e esperamos ficar mais algumas décadas e pra isso acontecer temos que investir em artistas que procuram carreira, não só no funk, no trap e rap onde somos muito fortes, mas no MPB e no rock como é o caso do Normalayze que eu ouvi o som antes do lançamentos e pensei "vale a pena apostar nos meninos", concluiu o executivo.



Ouça as versões do single Tempo, lançadas em 2024: