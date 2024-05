Madonna é processada por fã por "pornografia" em sua turnê

A popstar Madonna está sendo processada por um fã que se sentiu enganado com a turnê Celebration, que contempla a carreira de 40 anos da cantora.



De acordo com a revista People, o referido fã - que não teve seu nome revelado, entrou com uma ação contra Madonna no estado da Califórnia (EUA) nesta quinta-feira (30), com a alegação de que se sentiu enganado pelo apelo dos shows da cantora.



Ele também incluiu várias outras reclamações nos autos sobre os shows da Celebration Tour, onde aponta os temas: atrasos, conteúdo e até a temperatura dos shows onde cita "temperatura quente e desconfortável".



Madonna trouxe a Celebration Tour ao Brasil com um megashow realizado na Praia de Copacabana no inicio deste mês, com uma audiência local estimada em 1,6 milhão de pessoas.