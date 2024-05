Eminem co-produzirá documentário sobre pirataria musical

A plataforma de streaming Paramount+ revelou na última semana um trailer especial sobre o novo documentário How Music Got Free que detalhará "a fascinante e muitas vezes engraçada história interna da ruptura impulsionada pela tecnologia que mudou a música durante o final dos anos 1990 e início dos anos 2000″, informou o The Hollywood Reporter.



Segundo a sinopse de How Music Got Free, “a tecnologia de compartilhamento de arquivos, combinada com a demanda insaciável por novas músicas, criou os meios e o motivo para milhões de jovens participarem de roubos diretos – e serem celebrados por isso”.



O documentário será co-produzido pelo rapper Eminem e pelo jogador de basquete LeBron James, com o projeto assinado por Alex Stapleton. A produção audiovisual contará com as participações de 50 Cent, Jimmy Iovine, Timbaland, entre outros.



No trailer, Eminem explica sua experiência na época: “Quando o Napster surgiu, eu ainda não entendia a internet. Achei que o Yahoo fosse uma pessoa. Aqui está o que você não entende se a música deveria ser gratuita. Tenho um exército inteiro de pessoas que precisam do seu salário.”



Confira: