Ivete Sangalo é processada por fã

A cantora Ivete Sangalo está sendo processada por uma fã depois que a mesma ter sido "esmagada" na concentração do bloco Coruja, que atuou no Carnaval de Salvador, conforme as informações da colunista Fábia Oliveira e confirmadas pelo UOL.



A apresentação do Coruja teria atrasado por mais de três horas e, segundo a defesa da reclamante, ela teria chegado ao local acompanhada de sua esposa às 16h15 no dia 10 de fevereiro.



Contudo, o bloco estava previsto para sair às 16h45.



A fã chegou a afirmar que foi "sufocada e prensada" em decorrência do tumulto que foi foi provocado pelo atraso da apresentação do bloco no que teria gerado um acúmulo de foliões.



O UOL chegou a reproduzir um trecho da ação, que explica a reclamação da fã: "Outras pessoas foram agredidas pelos cordeiros. Algumas foram empurradas, caindo de joelhos no chão, ficando com hematomas e arroxeados. O mesmo que aconteceu com a autora".



Ainda de acordo com a publicação, a defesa da fã está exigindo uma indenização de R$ 50 mil por danos morais e R$ 2,9 mil pelos custos com ingressos e hospedagem.