Anitta vende mansão no Rio, revela colunista

O colunista Daniel Nascimento, do portal O Dia, informou com exclusividade na manhã desta quarta-feira (22) que a mansão da popstar Anitta foi vendida por um valor próximo a R$ 8 milhões.



Ainda de acordo com a coluna, o imóvel foi negociado em março, após quase dois anos quando foi anunciado

para venda. O valor inicial era de R$ 11,5 milhões.



Com isso, os rumores que apontavam certa dificuldade da hitmaker de Envolver em vender a propriedade,

foram encerrados.



O imóvel está localizado no Condomínio Mansões e sua estrutura conta com um estúdio de música, um "quarto do sexo", além de um elevador que acessa três pavimentos da casa, uma sala de estar com quatro ambientes, piscina, espaço gourmet, gazebo e sauna.



Ainda de acordo com Daniel Nascimento, o comprador da mansão ainda foi revelado.