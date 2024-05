Adele elogia Sabrina Carpenter: "Minha jam"

A estrela britânica Adele não poupou elogios à jovem estrela pop Sabrina Carpenter.



Para ela, o hit viral Espresso é sua "jam", no que ela se refere à frase: "Estou trabalhando até tarde, porque sou cantora" ("I'm working late, cause I'm a singer")



Adele, de 36 anos, estava se apresentando no Colosseum at Caersars Palace em sua residência na cidade de Las Vegas (EUA) como parte do show Weekends with Adele no último fim de semana, quando ela compartilhou com a sua plateia no local que amava ouvir a cantora pop de 25 anos.



“Quando fui para a cama ontem à noite – porque é muito tarde para mim, normalmente estou na cama por volta das 21h – me peguei cantando: ‘Estou trabalhando até tarde, porque sou cantora, '", ela continuou, cantando a letra da música "Espresso", que está no topo das paradas. Aquela música da Sabrina Carpenter! 'Não consigo me identificar com o desespero.' Essa música é minha jam!", revelou.



Sabrina Carpenter, quando soube dos elogios de Adele, respondeu de forma bem humorada em suas redes sociais: "Tudo o que li foi que Adele pensa em mim na cama (sic)".