Lenny Kravitz anuncia residência em Las Vegas

O roqueiro Lenny Kravitz anunciou nesta segunda-feira (20) sua nova residência em Las Vegas (EUA).



Ao todo, será uma série de apenas cinco shows na Cidade das Apostas.



A residência, que acontecerá no Dolby Live no Park MGM, será realizada entre os dias 18 e 26 de outubro de 2024.



As apresentações terão como base de repertório, Blue Electric Light, o 12º álbum da carreira de Kravitz, que chegará às plataformas digitais pela BMG na próxima sexta-feira (24), como sucessor de Raise Vibration de 2018.



Segundo Lenny Kravitz, o novo disco é sobre "celebração, vida, humanidade, sexualidade, sensualidade e espiritualidade".



Antes de sua residência em Las Vegas, Kravitz deve embarcar em uma turnê europeia que acontecerá em arenas e festivais a partir do final de junho.