Grave denúncia contra Shakira é arquivada pelo MP da Espanha

A estrela pop colombiana Shakira teve um processo arquivado contra ela por uma suposta fraude fiscal pelo Ministério Público da Espanha.



O arquivamento, que aconteceu no dia 8 de maio, teve seu efeito pois o Ministério Público espanhol não encontrou 'indícios suficientes' para que a denúncia continuasse seu curso.



Shakira chegou a desembolsar cerca de 6,6 milhões de euros (algo em torno de R$ 36 milhões) para que a sua situação fosse regularizada perante o fisco espanhol. Este acordo aconteceu em 2023.



Em fevereiro deste ano, Shakira chegou a prestar depoimento como investigada no segundo processo criminal aberto contra ela pela suposta fraude fiscal. A artista argumentou que era inocente e negou que teria participado de uma fraude no valor de 6 milhões de euros em 2018 por meio de uma sociedade.