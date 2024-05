A lendária cantora Cher já avisou: vai falar tudo o que pensa ao ser imortalizada no Hall da Fama do Rock neste ano.



A estrela pop vem produzindo sucessos há quase seis décadas e será homenageada pelo Museu do Hall da Fama do Rock no mês de outubro na cidade de Cleveland (EUA).



A nomeação de Cher é algo que chegou "tarde" para a artista e tudo leva a crer que ela vai desabafar sobre esse atraso durante a cerimônia deste ano.



"Terei algumas palavras a dizer. Vou aceitá-lo como eu", disse Cher ao Entertainment Tonight. "Posso agradecer (ao executivo) David Geffen (fundador da Geffen Records), meu amigo e a pessoa mais maravilhosa de todos os tempos, e (o guitarrista do Thinn Lizzy) John Sikes".



Todo esse ressentimento começou em 2023: Cher atacou o Hall da Fama do Rock por não reconhecer sua carreira e conquistas.



"Quer saber? Eu não estaria nisso agora se eles me dessem um milhão de dólares. Não estou brincando com você... Eles podem simplesmente ir, você sabe -o que eles mesmos... eu mudei a música para sempre com o Believe", bradou Cher durante sua participação no programa da cantora Kelly Clarkson.



Quatro meses depois, Cher foi incluída entre os indicados da classe 2024.



Juntamente com Cher, outros grandes nomes da música como Mary J. Blige, Dave Matthews Band, Kool & The Gang, A Tribe Called Quest, Peter Frampton, Ozzy Osbourne e Foreigner também foram imortalizados.