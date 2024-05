Taylor Swift entra com pedido de marca registrada para futuras gravações

A cantora Taylor Swift está de olho em novos negócios na indústria musical.



Agora, a hitmaker de Shake It Off, entrou com um pedido de marca registrada para a frase Female Rage: The Musical.



De acordo com o processo, Taylor deseja usar a marca registrada para fins como partituras eletrônicas para download, gravações de som musical, gravações de áudio com música e entretenimento musical, além de publicações digitais, livros e mercadorias.



A frase foi estreada pela cantora em um de seus recentes posts no Instagram: “Este post é dedicado à nova seção Tortured Poets da Eras Tour (também conhecida como Female Rage The Musical!) e a todos que tornaram essas memórias tão mágicas”.



Na sequência, Taylor Swift agradeceu aos seus fãs pelo apoio recebido: “Estou muito grata por termos mostrado isso pela primeira vez para você, porque você nos deu muita emoção, paixão e amor. Estou MUITO animada para tocar isso para todos os públicos da turnê.”



Taylor Swift segue firme com a sua The Eras Tour e se apresentará nesta sexta-feira (17) na cidade de Estocolmo, na Suécia.