Se no início do ano o mercado financeiro apostava em um longo ciclo de quedas da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, agora o cenário é oposto: muitos analistas já acreditam que ela poderá, na verdade, subir a partir do ano que vem. Há uma razão óbvia para isso: a piora das expectativas em relação à inflação, as incertezas externas e as incorrigíveis mazelas fiscais brasileiras poderão forçar o Banco Central a ser mais duro na política monetária, o que certamente provocará novas tensões com o governo Lula. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC ocorre amanhã, e a maior aposta é de que a Selic seja mantida em 10,50% ao ano. Registre-se que, no encontro anterior, realizado em maio, a decisão foi pela redução de 0,25 ponto percentual da taxa – o colegiado, contudo, estava dividido na ocasião. Agora, a expectativa é de que haja consenso na determinação do Banco Central.



Eletronuclear rompe contrato com consórcio de Angra 3



A construção da usina Angra 3, no Rio de Janeiro, é uma novela sem fim. A Eletronuclear, estatal responsável pela operação do complexo nuclear, rompeu o contrato com o consórcio que faz os serviços de obras civis no local .Agora, a empresa pretende fazer uma nova licitação. Paralisado nos anos 1980, o projeto de Angra 3 foi retomado em 2008 e interrompido novamente em 2015, após suspeitas de corrupção apuradas pela Operação Lava-Jato. Atualmente, 66% da estrutura da usina está pronta.





Bill Gates reforça interesse em energia nuclear



Depois de um período de desconfiança, a energia nuclear volta a atrair a atenção dos grandes investidores. O americano Bill Gates, fundador da Microsoft e dono da startup TerraPower LLC, disse que pretende “colocar bilhões de dólares” na construção de um reator comercial, com previsão para entrar em operação a partir de 2028, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos Há uma explicação para o crescente interesse pela energia atômica: ela não emite gases de efeito estufa e é uma das fontes mais limpas do mercado.





Portos brasileiros têm bom desempenho em 2024



Termômetro importante do nível da atividade econômica, a movimentação de cargas nos portos brasileiros está em alta. Nos quatro primeiros meses do ano, conforme dados apresentados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o setor teve expansão de 6% frente ao mesmo período do ano passado. O Porto de Santos, o maior do país, foi um dos destaques do período, com aumento de 12% no volume de cargas movimentadas. Atualmente, Santos responde por 30% dos negócios portuários do Brasil.





Rapidinhas



Surgidos na pandemia, os softwares conhecidos como “mouse movers”, que simulam atividades no teclado do computador, começam a criar problemas para os seus usuários. Nos Estados Unidos, o banco Wells Fargo demitiu 10 funcionários ao descobrir que eles fingiam trabalhar. Os colaboradores deixavam o software manipulando o teclado por horas.



A empresa brasileira de cosméticos Natura lançou um fundo de Corporate Venture Capital (CVC). Chamado Natura Ventures, ele terá capital inicial de R$ 50 milhões e será administrado pela Vox Capital. De acordo com a empresa, os recursos serão destinados para o desenvolvimento de soluções na área de bioeconomia.



Um relatório distribuído a investidores pelo banco americano Bank of America trata o Brasil com pessimismo. Segundo o documento, a insegurança fiscal no país e as incertezas em relação ao desempenho das commodities tornam o mercado brasileiro pouco atrativo. E isso apesar de as ações negociadas por aqui estarem baratas.



Enquanto os concorrentes fecham agências, o Banco Mercantil vai na direção oposta. Entre junho e julho, a instituição vai inaugurar seis unidades no país, a maior parte delas nas regiões Norte e Nordeste. O Mercantil mira o público acima de 50 anos, menos afeito à digitalização que vem transformando o setor nos últimos anos.





R$ 3 bilhões



é quanto a Volkswagen vai investir para fabricar uma nova picape e o sedã Virtus na unidade de São José dos Pinhais, no Paraná





“O presidente Lula ficou mal impressionado com o aumento dos subsídios”



Simone Tebet,

ministra do Planejamento, sobre o crescimento dos subsídios da União, que respondem por quase 6% do PIB do país