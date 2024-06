A terapia de reposição hormonal (TRH) pode ser uma aliada poderosa no combate aos sintomas do climatério e na promoção da saúde mental

A reposição hormonal intravaginal em forma de comprimidos tem sido o tema de muitas pesquisas. Mulheres com câncer frequentemente vivenciam uma redução na produção de estrogênio e progesterona, levando muitas a entrar na menopausa precoce.

Além disso, tratamentos médicos como quimioterapia e radioterapia, frequentemente usados no tratamento do câncer, podem danificar os ovários e diminuir ainda mais a produção hormonal. Quando o uso de hormônios convencionais não é uma opção viável, seja devido ao histórico de câncer hormônio-dependente, problemas cardiovasculares ou outras condições de saúde, essas alternativas oferecem uma maneira eficaz de equilibrar os níveis hormonais essenciais para o bem-estar feminino.

A reposição hormonal não pode ser negligenciada. O estrogênio, em suas várias formas, é responsável por regular o ciclo menstrual, promover a saúde dos ossos e influenciar o bem-estar emocional e mental. Por outro lado, a progesterona não só equilibra os efeitos do estrogênio, mas também promove um sono reparador, ajuda a regular a função metabólica, desempenha um papel importante na preparação do útero para a gravidez e na regulação do ciclo menstrual.

A reposição hormonal intravaginal em forma de comprimidos oferece uma alternativa segura e eficaz para mulheres que não podem utilizar terapias hormonais convencionais devido ao risco aumentado de recorrência do câncer ou outros efeitos adversos. Esses tratamentos ajudam a aliviar sintomas como ressecamento vaginal, dor durante o sexo, e podem melhorar significativamente a qualidade de vida das pacientes.

Os hormônios são substâncias químicas poderosas no corpo. Quando estão equilibrados, a saúde e o bem-estar florescem.

Mache Seibel é um renomado especialista em saúde feminina, particularmente conhecido por seu trabalho na área de menopausa e reposição hormonal. Ele é professor de ginecologia e obstetrícia na Massachusetts Medical School e tem uma carreira longa e distinta como médico, pesquisador e educador. Mache Seibel, em seu livro “The Estrogen Fix,” afirma: "Quando os hormônios estão em equilíbrio, a mulher se sente bem, sua pele brilha, você tem energia, o sono melhora, o humor fica estável e ela costuma ter vontade de viver.

"O estrogênio não é apenas um hormônio feminino; é um dos maiores impulsionadores da saúde e bem-estar das mulheres. Desde o cérebro até os ossos, da pele ao coração, o estrogênio tem um impacto significativo e positivo em todos os sistemas do corpo feminino." – diz Mache Seibel.

Além de melhorar a saúde física e emocional, a reposição hormonal intravaginal pode ajudar na intimidade do casal, melhorando a saúde do relacionamento devido ao alívio dos sintomas de desconforto sexual, como secura vaginal e dor durante o sexo.

É importante ressaltar que a mulher deve seguir as orientações médicas, mesmo sendo na forma intravaginal. Excessos nos níveis hormonais podem aumentar o risco de efeitos colaterais indesejados, como aumento do risco cardiovascular e potencial impacto no desenvolvimento de certos tipos de câncer.

Portanto, a reposição hormonal intravaginal representa uma alternativa valiosa para mulheres que enfrentam desafios relacionados ao câncer e outras condições de saúde. Com a combinação de apoio adequado, tratamento eficaz e uma atitude positiva, é possível não apenas gerenciar os sintomas, mas também viver uma vida plena e gratificante. Lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade para crescer, persistir e vencer. A saúde e o bem-estar são tesouros que devem ser preservados e cultivados com amor e cuidado.