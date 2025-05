O clássico não sai da minha cabeça e pode valer a liderança

Hoje ainda é quinta-feira e o domingo não chega. Estou ansioso para ver o melhor time do país, na atualidade, o Cruzeiro, enfrentando o ganhador de taças dos últimos tempos, junto com o Flamengo, o “badalado” Palmeiras. É bem verdade que o time mineiro está acostumado a atrapalhar os planos dos dois times de São Paulo e Rio, conquistando taças em cima deles. Duas Copas do Brasil, 2003 e 2017, em cima do rubro-negro, e Palmeiras, em 1996, no antigo Parque Antártica, e eu estava lá. Aliás, saímos eu, Roberto Gaúcho e Gelson Baresi para a boate Limelight, onde havia uma festa preparada para o time palmeirense, mas quem comemorou fomos nós. Naquele jogo, Dida, um dos maiores goleiros da história do time azul, pegou até pensamento e mais que wi-fi. Roberto Gaúcho e Marcelo Ramos fizeram os gols. Por isso, o Cruzeiro é o “Rei de Copas”, com seis conquistas e está indo em busca do inédito hepta. Nesta temporada, já derrotou o Flamengo, no Mineirão, lotado, e domingo irá em busca não só dos 3 pontos, como da liderança da competição.

Mineirão lotado pela China Azul e eu serei um dos mais de 60 mil torcedores presentes na “Toca 3”. Lamento que as autoridades estão destinando ingressos para a torcida violenta do time paulista. Ano passado, por causa das brigas e mortes, impediram que ela viesse e puniram, de forma equivocada, a torcida do Cruzeiro. Por quê abrir espaço para os visitantes e pra quê separar um grupo policial para escoltar aqueles covardes? Eu não concordo. Como há casos até de morte entre as duas torcidas, o ideal é que tivéssemos apenas torcedores azuis no estádio.

O Cruzeiro tem sido elogiado pelos “engenheiros de obra pronta”, Brasil afora. Eu sempre acreditei nesse grupo e nesse time, desde a cobertura da pré-temporada, nos Estados Unidos. Bastou chegar um técnico europeu, com conceitos modernos e um estudioso do futebol, para ajeitar a casa e fazer o grupo render. Aliás, teremos o duelo de dois portugueses, um já consagrado em terras brasileiras, Abel Ferreira, temperamento forte, mas um baita treinador, e outro que irá se consagrar, Leonardo Jardim, que já caiu nas graças de todos nós. O Cruzeiro vem embalado com vitórias importantes e futebol de alto nível. O Porco vem de derrota para o Flamengo. E vou dizer mais: o Palmeiras é líder, com 2 pontos acima do Cruzeiro, mas não pratica futebol vistoso. Longe disso. Tem ganhado por força da camisa, das últimas temporadas. Nem de longe lembra aquele futebol do time de 1996, que tinha Muller, Djalminha, Roberto Carlos, Cafu e Rivaldo, e marcou mais de 100 gols, com Luxemburgo no comando. Vislumbro sim um jogo difícil, mas já apostei na BetNacional em vitória do Cruzeiro. E não tenho dúvidas de que a China Azul vai apoiar do começo ao fim.

O Cruzeiro passa confiança, tem um time e um grupo estáveis, com futebol de encher os olhos. O fato de ter feito muitos gols nos últimos jogos, e praticamente não ter tomado, valoriza ainda mais o momento. Vale sempre lembrar que é um dos clássicos do nosso futebol, de duas equipes que têm taças nacionais e internacionais das mais valiosas, e que por isso mesmo não tem nada ganho, nem decidido. O grande lance é que o Cruzeiro propõe seus jogos, vai pra cima em busca dos gols e tem uma segurança incrível com os dois cães de guarda, Lucas Romero e Silva, que se completam. Christian é o motorzinho e aparece em todos os setores do campo. O quinteto defensivo, com Cássio, Fágner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaike, está dando gosto de ver e o Cruzeiro passa confiança e tranquilidade. O mister já deve ter estudado o Palmeiras de cabo a rabo, identificando os pontos vulneráveis. Que bom que a dupla de zaga, Gustavo Gomez e Murilo, não estará em campo. Claro que quem entrar vai querer “comer grama”, mas, os titulares são dois grandes zagueiros. Chega logo, domingo, estou ansioso para ver o Gigante mineiro faturar mais 3 pontos e terminar essa fase na ponta da tabela. De qualquer forma, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras vão brigar pela taça até a última rodada do Brasileirão, pois são, realmente, as equipes mais bem treinadas e de qualidade do nosso futebol. Esse time do Cruzeiro tem corpo, alma e coração, e quando se alia essas três coisas, o resultado são as taças. Não tenho a menor dúvida disso.

