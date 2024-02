Atacante do Panathinaikos-GRE, Bernard, que tem pré-contrato assinado com o Atlético, participou da goleada do Brasil para a Alemanha no Mundial de 2014 por 7 a 1

O futebol brasileiro continua decadente e sem solução a curto prazo. 10 anos depois dos 7 a 1, maior vergonha que a Seleção Brasileira já passou em sua gloriosa história, vários jogadores que atuaram naquele vexame e que a Europa e China não querem mais, aportaram por essas bandas. David Luiz, Marcelo, Fernandinho, Luiz Gustavo, Paulinho, Hulk, Bernard (que está acertando com o Galo) e Oscar, que já admite ganhar um salário “normal” para voltar ao Brasil. Vergonha. Não que eles devessem abandonar a carreira após o vexame, longe disso. Porém, uma década depois, ainda servem para os torneios e campeonatos do nosso país. E não se iludam: todos ganham salários astronômicos, e o pior é que os dirigentes amadores e irresponsáveis pagam. Por isso, estamos na lama e sendo gozados até por venezuelanos. Ou o nosso futebol volta a investir pesado nas divisões de base, pondo lá gente competente para trabalhar, ou vamos continuar sendo chacotas, desrespeitados até por africanos e venezuelanos. Sim, em pouco mais de seis meses, depois da Copa, quando perdemos para Camarões, e fomos derrotados por Marrocos e Tunísia. VERGONHA!



O Corinthians é um mistério

Devendo até as “cuecas”, algo em torno de R$ 1,7 bilhão, o Corinthians é um mistério, pois está contratando a rodo, e falando até em comprar o estádio Itaquerão, que foi “doado” pela Caixa. Como o Brasil não é um país sério, nem no futebol, os clubes endividados contratam e continuam a dar calote na praça. Na Europa e em países sérios, se não pagar em dia e não provar que há receitas maiores que as despesas, o clube é até rebaixado. Vejam o exemplo do técnico demitido, Mano Menezes. Ele gritou que não abre mão de receber a multa rescisória, e à vista, temendo levar o cano. A pergunta do torcedor de bem é a seguinte: “onde o Timão tem arrumado dinheiro, já que está sem crédito na praça, e devendo muito? E olha que mesmo com as contratações, o time paulista corre o risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista, já que vive uma crise sem precedentes. O Timão já caiu uma vez no Brasileirão. As únicas equipes que jamais caíram são Flamengo e São Paulo e, pela organização que têm, não cairão nunca mais.

Mbappé no Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti faz uma belíssima renovação no Real Madrid, com sete titulares com idade inferior aos 24 anos. Destacam-se aí Vini Júnior, Rodrygo, Brahim Dias, Camavinga, Tchouameni, Bellingham e tantos outros. Quando dei o furo mundial, dia 6 de dezembro, dizendo que Ancelotti renovaria por dois anos e que assinaria no fim de dezembro, minha fonte revelou que no jantar, no fim de novembro, que o técnico italiano teve com o presidente, Florentino Perez, o pedido do mandatário maior foi justamente para que Ancelotti fizesse um trabalho de renovação. E ele está fazendo muito bem. E para completar, em Madri é dada como certa a chegada de Mbappé, um dos melhores da atualidade. Fala-se que, nesse caso, Vini Júnior seria negociado, o que não é verdade. Carlo Ancelotti diz que o brasileiro é o melhor jogador do mundo e, cá pra nós, craques jogam juntos e se entendem. Mbappé e Vini Júnior formarão uma dupla imbatível e infernal, e conquistarão muitas taças com o melhor e maior time do mundo.

Só falta não irmos a um mundial

As meninas foram eliminadas na primeira fase do Mundial da Nova Zelândia e Austrália. Os meninos sub-17 do Mundial, e a turma pré-olímpica, vai ver a Torre Eiffel só pela televisão, pois não conseguiu classificação para a Olimpíada de Paris. Enfim, estamos na lama e só nos falta não conseguirmos uma das seis vagas diretas para a Copa de 2026, e em último recurso, a vaga na repescagem. De 10 seleções se classificam sete, um descalabro e desrespeito às regras do fair-play. Gosto, respeito e acredito em Dorival Júnior, que me disse que “vai levar o Brasil à final da Copa dos Estados Unidos, México e Canadá”. Porém, ele terá um trabalho gigantesco para conseguir montar um time, já que Tite deixou terra arrasada em seis anos comandando o time canarinho, e Fernando Diniz, em seis jogos, foi um horror. Se a gente não conseguir se classificar para o Mundial, é melhor fechar as portas e começar tudo do zero. O fundo do poço é mais fundo do que imaginávamos.