Terça-feira, dia 9, a Alphorria desfilará seu inverno 2024. A coleção foi inspirada no clima onírico e requintado do filme “E La Nave Va” (1983), de Federico Fellini, e para ambientar o espaço CentoEQuatro, o diretor criativo Zeca Perdigão transformará o local em um luxuoso navio dos anos 1910 em meio a um mar revolto. Serão mostrados dois drops: Feelings e Luminous. As peças têm uma atemporal estética quiet luxury, de alto padrão, feitas de materiais nobres naturais como tricô, alfaiataria, tweed e jacquard exclusivos, e tecnológicos como techno leather.



A Swarovsk lança coleção primavera verão 2024 inspirada no universo subaquático que abrigam sua extraordinária flora e fauna, como conchas, corais, cavalos-marinhos, estrelas do mar e anêmonas. Para representar o movimento, a luz e os motivos do mar a marca usa a magia dos cristais e pérolas. As top models Irina Shayk, Fei Fei Sun, Imaan Hammam, Karlie Kloss e Abby Champion estrelam a campanha como musas adornadas com tesouros e que se tornam um arquétipo ousado e extravagante. São quatro famílias: Hyperbola, Idyllia, Millenia e Sublima.

Após se consolidar como a maior marca de calçados da América Latina, Arezzo expande os horizontes e inicia a venda em mais de 35 estados norte-americanos, inclusive com um ponto físico na Macy’s de Nova York, localizada na Herald Square, na 34th Ave. A marca terá uma pop-up store exclusiva com opções variadas dos clássicos da marca, como loafers, botas de cano alto, mary janes e saltos de bico fino.