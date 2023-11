A Ryzí, marca conhecida por seu design atemporal, com assinatura da diretora-criativa Luiza Mallmann, mergulhou no universo dos personagens de quadrinhos e lançou collab inédita e superexclusiva com a Mauricio de Sousa Produções. A coleção da Turma da Mônica nasce ao unir uma característica forte de ambas as marcas, que é a valorização dos trabalhos feitos à mão, apesar de um cenário mundialmente tecnológico. Trazendo seu DNA geométrico nas bolsas e acessórios, combinados com traços marcantes dos personagens criados por Mauricio de Sousa, a coleção apresenta dois modelos de bolsas e uma carteira no formato dos dentes da Mônica. A coleção é parte da celebração dos 60 anos da Mônica.

A Lenvie se uniu a PatBO para criação de uma collab que une autenticidade, criatividade e originalidade. A parceria resultou na coleção Jardim Encantado, com três fragrâncias para casa: Lotus Garden, Vanilla Bloom e Summer Pear. Cada nota foi escolhida cuidadosamente para criar uma experiência sensorial marcante. São 12 produtos distribuídos nas três fragrâncias, incluindo difusor, vela perfumada, sabonetes líquidos e em barra.

Já está disponível no Brasil a nova parceria entre Lacoste e Golf le Fleur*, grife do rapper americano Tyler, the Creator. As peças unissex refletem a visão de mundo distinta da Golf le Fleur* e o design clássico da Lacoste. Os conjuntos marcam a continuação de uma parceria que teve início em 2019, quando ambas se uniram para uma coleção-cápsula, apresentada por Tyler, The Creator, no torneio de tênis de Roland Garros, daquele ano. Os destaques da collab incluem peças de malha, como um suéter sem mangas com decote em V, um cardigã de tricô e uma camisa polo de tricô, como também as tradicionais polos que levam um patch do emblema das duas marcas.