Noventa anos dos Minas Tênis Clube mobilizam eventos na cidade

Quem passar pelo The House Food & Film, na Savassi, vai entrar no clima dos festejos dos 90 anos do Minas Tênis Clube. O restaurante ganhou ambientação especial que marca a tradição do “Clube da Rua da Bahia” no vôlei.

Uma vitrine expositiva e a reprodução de um vestiário simbólico estão abertos à visitação dos clientes do restaurante. O evento de inauguração reuniu o presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira, dirigentes do clube e os elencos das equipes que marcaram gerações vitoriosas do voleibol minastenista: Fiat Minas, tricampeão nacional nas temporadas 1984, 1985 e 1986, e Telemig Celular Minas, tricampeão da Superliga entre 1999/2000 e 2001/2002.

O time de ex-atletas inclui grandes nomes do esporte nacional, como Giba, Pelé do Vôlei, Serginho, Maurício e André Heller.

NA QUADRA

Ainda em clima de festa, a Arena UniBH foi palco de uma noite inesquecível, com o Encontro dos Tricampeões, jogo festivo que reuniu os elencos de Fiat Minas e Telemig Celular Minas, que marcaram gerações na conquista dos tricampeonatos nacionais nos anos 1980 e início dos anos 2000.

O evento também contou com a apresentação do elenco do Itambé Minas para a temporada 2025/2026, que defenderá o clube nas principais competições do calendário nacional e internacional.

EM CENA

A memória das atrizes Ruth de Souza (1921-2019) e Léa Garcia (1933-2023) será reverenciada em Belo Horizonte com a temporada da peça estrelada por Bárbara Reis e Ivy Souza. “Ruth e Léa” estreia dia 15 de agosto, no CCBB-BH, com direção e idealização de Luiz Antônio Pilar. Bárbara Reis diz que estar em cena é um misto de euforia e realização. “Entendo mais ainda que ser mulher preta em cena é acender luz onde tentaram apagar história. E fazer do palco um quilombo de memória e reexistência”.

Já Ivy Souza, que interpreta Léa, ressalta a responsabilidade que é fazer a peça. “Ela sempre foi uma das minhas maiores referências, tenho profunda admiração por Léa. Sendo uma atriz negra, tenho a consciência de como ela e a Ruth puderam mobilizar tantas coisas com as parcas possibilidades que tiveram, cada uma com seu temperamento e trajetória. E fico pensando: qual futuro é possível plantar agora? Para que um artista negro possa viver a experiência de exercer a sua arte como ofício, é preciso suporte e rede”, diz.

COOPERATIVISMO

Lideranças políticas e cooperativistas de Minas Gerais estiveram reunidas para celebrar os 103 anos do Dia Internacional do Cooperativismo (CoopsDay). O evento, promovido pelo Sistema Ocemg, teve um tom ainda mais especial porque 2025 é o Ano Internacional das Cooperativas – um reconhecimento da ONU à capacidade do cooperativismo de construir um mundo melhor.

Entre os presentes, o vice-governador de Minas, Mateus Simões, que destacou o papel transformador do setor: “Gente é a matéria-prima do cooperativismo – e onde há gente obstinada, o sertão vira fronteira, e o vazio vira futuro”, disse, sob aplausos.

