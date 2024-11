Belo Horizonte tem motivo de sobra para torcer como nunca pelo Oscar, o grande prêmio do cinema mundial. Bárbara Luz, de 22 anos, está no elenco de “Ainda estou aqui”, longa de Walter Salles que representa o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional.

Filha de Eduardo Moreira e Inês Peixoto, do Grupo Galpão, ela interpreta Nalu, uma das filhas de Eunice e Rubens Paiva, torturado e morto pela ditadura militar. “Imagina, Minas representada”, diz a delicada Bárbara, por telefone, de Paris, onde faz graduação em teoria teatral na Sorbonne.

• Bela trajetória

A jovem mineira concorda com Fernanda Torres sobre o Oscar. “Tendo a não criar expectativas. Compartilho muito a visão de Fernanda (Torres): ser indicado já é muito bom. Mas fico tão feliz com a repercussão do filme no Brasil! Não é uma premiação estrangeira que vai dar ou não valor a ele. É (importante) justamente o povo ir ao cinema, conhecer a história da Eunice”, acredita. “Se for para o Oscar, maravilha, mas o mais importante é a trajetória dele. E isso está acontecendo”, afirma.

Bárbara só não está mais feliz porque acompanha tudo de longe. Ela já imaginava que o longa teria grande repercussão, sobretudo pela importância do tema, pela equipe e pelo elenco. Um dos termômetros deste sucesso vem de casa e dos amigos. “Meus pais ligaram superemocionados logo após terem assistido e querem rever o filme. Meus colegas do ensino médio já viram. No grupo de WhatsApp, mandaram fotos do cartaz, todos emocionados. E estão recomendando a amigos e famílias irem ao cinema”.

• Com Nalu, no teatro

Neste domingo (17/11), Bárbara teve um compromisso importante. Ela foi ao teatro com Nalu, a filha de Eunice e Rubens Paiva que interpretou em “Ainda estou aqui”. O encontro das duas em Veneza foi muito emocionante, conta a mineira. “Ela disse que gostou muito e se viu muito bem representada. Tive o sentimento de que fiz bem o meu trabalho”. Como Nalu também mora na França, convidou Bárbara para irem juntas ver a peça de uma amiga. “Ela é muito querida, muito fofa”, elogia a atriz.

• "Tapas e beijos"

Bárbara Luz é fã de primeira hora de Fernanda Torres. “Quando era pequenininha, amava 'Tapas e beijos'”, afirma. Exibida pela Globo entre 2011 e 2015, a série de humor é estrelada por Fernanda (Fátima) e Andrea Beltrão (Sueli). “Para além de 'Tapas e beijos', ela (Fernanda) sempre foi uma referência”, diz, citando o filme “Terra estrangeira” (1995), dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas.

“Em todos os momentos, foi surreal estar com a Fernanda, os outros atores e a equipe, pessoas cujo trabalho admiro muito.” Bárbara não poupa elogios à filha de Fernanda Montenegro. “Atriz e companheira de trabalho muito generosa, é engraçada, alto-astral. Era uma aula compartilhar o set com ela. Fernanda trabalha muito, muito a sério. Tem um jeito bonito de trabalhar, fazer as cenas com ela sempre foi um jogo incrível.”



• "Bárbara é bárbara"

Dos Estados Unidos, onde está divulgando “Ainda estou aqui”, Fernanda Torres elogia a filha de Eduardo Moreira e Inês Peixoto. “A Bárbara, de fato, é uma luz”, afirma, referindo-se ao sobrenome da jovem mineira. “Nenhuma cena dela é desperdiçada, ela sempre reage de maneira única. Eu e Selton (Mello) não nos cansamos de falar bem da Bárbara pelas costas. Nunca vou me esquecer dela cantando 'Jet'aime'. A cena com o Selton, em que ela abotoa a camisa dele. A Bárbara é atriz muito única. Não tem outra igual. Bárbara é bárbara”, diz.