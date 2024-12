Os destinos desenhados pelo acaso. Se a história de Alexandre Kalil e Rubens Menin fosse uma daquelas disputas épicas da mitologia grega, Kalil seria Aquiles, o herói que lidera o exército ao triunfo, enquanto Menin seria Hermes, o mensageiro que entrega cartas — ou, no caso, boletos. E assim, no panteão alvinegro, Kalil ascendeu ao posto de semideus, enquanto Menin... bem, Menin tenta não tropeçar nas próprias planilhas.

Kalil, filho de migrantes libaneses, cresceu entre as histórias de sacrifício e persistência. Não é à toa que se misturou à família dos Fileto, unindo o povo Preto e Branco em torno de uma paixão. Foi com essa tenacidade que assumiu o Atlético Mineiro em um dos momentos mais delicados de sua história.

Enquanto outros presidentes tropeçavam no Horto, Kalil orquestrava o time que culminaria em 2013 com a tão sonhada Libertadores. Sim, ele deu ao Galo um título que outros prometiam e nunca entregavam. E ainda carregou a mística frase de Victor, o santo goleiro: "Aqui é Galo!". Kalil entendeu o Atlético, viveu o Atlético, foi Atlético. O clube não era um ativo em sua carteira; era sua essência.

Porque ser cartola de futebol é muito mais do que assinar cheque ou participar de reunião de conselho. É saber o cheiro do vestiário, entender as entrelinhas da bola, respeitar a superstição da arquibancada. Kalil sabia disso. Menin, CEO de terno e gravata, não entende que o jogo tem algo de místico, de inexplicável.

É por isso que a briga para colocar o nome de Elias Kalil no estádio é justa, mas ainda bem que a família Libanesa não manchou seu nome na Arena Gourmet. Não só preservou o legado de um dos maiores presidentes da história do Galo, mas também livrou a torcida do azar, na chamada "Arena MRV". Na final da Libertadores, quando Ferreira tropeçou, foi Elias Kalil que puxou o pé do atacante lá do além. Não foi sorte, não foi técnica; foi a mística de quem respira futebol.

E Menin? O milionário do Banco do Digital, coach do MeninVerso, com seu mindset de "revolucionar o futebol com criptomoedas e tapetes mágicos no gramado". Não dá para dizer que o sujeito não investiu — ele colocou dinheiro. Mas quem nasce banqueiro acha que paixão se administra no Excel. Gramado sintético? Esqueceu que o futebol tem raízes, e não só metáforas. Enquanto Kalil unia a torcida no grito, Menin se perde entre NFTs e termos que a arquibancada não tem paciência para entender.

Além do futebol, há a diferença no modo como ambos se posicionam na vida pública. Kalil, com toda sua autenticidade, saiu do conforto da arquibancada para colocar a cara à tapa na política. Disputou eleição, foi eleito prefeito de Belo Horizonte, enfrentou crises como a pandemia e, com todos os erros e acertos, deixou claro que estava disposto a se comprometer. Menin, por outro lado, prefere o papel de bastidor. Financia todos os lados para nunca sair perdendo. Um exemplo? A eleição para a prefeitura de BH, onde Menin distribuiu apoio financeiro para candidatos rivais, garantindo que, independentemente do resultado, ele teria o número de qualquer gabinete no speed dial. É a velha política do "não me comprometo, só invisto".

Talvez a grande diferença esteja no sangue. Kalil é raiz, suor, grito. É o cara que não teve medo de comprar briga com empresários e investir em jogadores que transformaram o Galo em uma máquina de paixão e conquistas. Menin é planilha, marketing, grama sintética e “narrativas inovadoras”. Nada contra modernizar, mas o futebol é emoção, não PowerPoint.

E se voltarmos às origens, a coisa fica ainda mais clara. A família Kalil, migrantes que chegaram ao Brasil com sonhos e nenhuma certeza, construiu um legado à base de esforço e conexão com o povo. Já os Menin, bem, são os herdeiros da bola, os riquinhos que jogam porque podem comprar o time inteiro. Fica difícil competir quando sua única experiência com barro é assinar um contrato de obra.

A verdade, amigo atleticano, é que quem nasce Menin nunca será Kalil. E isso não é só uma frase; é uma sentença que o tempo prova. Kalil deixou um legado de conquistas e respeito. Menin pode deixar um estádio sem grama, uma carteira digital e uma lista de sonhos que nunca se concretizam. Mas título? Ah, esse fica para quem sente a camisa, e não só a financia.