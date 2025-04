Narcisa na Cozinha: Risadas, Sabor e muita Diversão no Fábrica de Chefs 2025!

Vitória está prestes a ser o epicentro de um dos eventos gastronômicos mais aguardados do Brasil! No dia 28 de abril de 2025, o Espaço Patrick Ribeiro recebe a terceira edição do “Fábrica de Chefs 2025”. Este evento é um espetáculo único, reunindo gigantes da culinária nacional e internacional. Com seu carisma inconfundível, Tiago Barnabé, na pele da icônica Narcisa Tamborindeguy, promete transformar a apresentação em uma verdadeira festa de sabores e gargalhadas.



A “Fábrica de Chefs 2025” é uma experiência fantástica para chefs, cozinheiros, estudantes de gastronomia, empresários e entusiastas do setor. Além de demonstrações culinárias ao vivo, haverá uma rica troca de experiências, desafios e aprendizados direto dos profissionais. O evento é uma imersão completa no mundo da alta gastronomia.



Tiago Barnabé, conhecido por interpretar mundialmente a “Narcisa” será o grande Mestre de cerimonias desta edição. Irreverente e apaixonado também por gastronomia, mostra que uma boa comida e boas risadas precisam estar sempre de mãos dadas.



“Este é meu segundo ano neste evento ao lado de um grande amigo e renomado, Chef Hugo Grassi. Juntos vamos fazer o que mais gostamos, levando alegria e informação par os novos Chefs do Brasil neste lugar lindo e que amo; um paraíso chamado Vitória no Espírito Santo”



Nesta edição, você conta com a presença de estrelas da culinária como:

• Henrique Fogaça: Mestre da criatividade, jurado do MasterChef Brasil

• Dário Costa: Conhecido como Mestre dos Pescados.

• Geovane Carneiro: Parceiro de longa data de Alex Atala no D.O.M.

• Hugo Grassi: Conhecido mundialmente pelo Hell´s Kitchen e Fábrica de Casamentos: A nova geração traz frescor e inovação.

• Lucas Corazza: Artista da confeitaria e ex-jurado do Que Seja Doce.

• Léo Abreu: Entusiasta da gastronomia regional brasileira.

• Cadu Evangelisti: Inovação em sabores orientais e ocidentais.

• Valéria Gonçalves: Consultora em planejamento estratégico gastronômico.



Os ingressos você encontra na plataforma Sympla, com opções VIP para acesso total e comum para acesso às áreas principais. As vagas são limitadas, garantindo uma experiência exclusiva.



Data: 28 de abril de 2025

Local: Espaço Patrick Ribeiro, Vitória-ES

Ingressos: Disponíveis na Sympla



Não perca esta oportunidade de vivenciar uma jornada inesquecível de sabores, risadas e muita cultura gastronômica!

