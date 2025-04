Duda Guerra e Benício Huck vivem dias de luxo em Miami

Duda Guerra, de apenas 16 anos, e Benício Huck, filho do apresentador Luciano Huck e da eterna musa Angélica, foram flagrados curtindo Miami Beach, na Flórida, nesta semana, e tudo isso às vésperas de uma data muito especial: o primeiro ano de namoro.

Após dias separados, com Benício viajando com a família para o Alasca, o casal se reencontrou na última segunda-feira (21/4), e não economizou nas demonstrações públicas de afeto. Duda compartilhou cada detalhe da chegada do amado, e o clima não poderia ser mais romântico. Teve buquê de flores, tarde de compras nos outlets de luxo, passeio de kart e até um jantar exclusivo a bordo de uma lancha iluminada pelo pôr do sol.

Nos stories, as declarações não pararam. “A vida é boa demais com você”, escreveu a influenciadora, emocionando os fãs com a simplicidade e intensidade do sentimento. Benício retribuiu na mesma moeda: “Menina mais bonita desse mundo”. A troca de palavras carinhosas entre os dois causou comoção instantânea entre seguidores e internautas, que acompanham cada passo do casal teen como se fosse uma novela da vida real.

A celebração do primeiro ano de namoro, que acontece nesta quinta-feira (24/4), promete ainda mais surpresas. Fontes próximas ao casal revelam que os dois estão planejando algo especial para marcar a data. Se depender do estilo do duo, vem mais ostentação e romantismo por aí.





