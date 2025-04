Atriz é encontrada ferida e amigos fazem vaquinha urgente para tratamento

SIGA NO

A atriz Maidê Mahl, conhecida por interpretar Elke Maravilha na série O Rei da TV, ressurge nos noticiários em meio a um turbilhão de emoções, solidariedade e mistério não resolvido. Após passar três dias desaparecida em setembro de 2024, Maidê foi encontrada trancada em um quarto de hotel em São Paulo, ferida gravemente e sem condições de falar ou se alimentar. O caso chocou o país.

A atriz, que também atuou em Vale dos Esquecidos, foi vista pela última vez no bairro de Moema, e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ainda não conseguiu concluir a investigação ou identificar a causa das lesões. O que se sabe é que a artista segue em tratamento intensivo, agora em um dos centros de reabilitação mais respeitados da América Latina, conforme ela mesma revelou: “no maior Centro de Reabilitação da América Latina”.

A recuperação de Maidê tem sido árdua. Ela deixou a UTI recentemente, mas ainda depende de cuidados diários, fisioterapia e medicamentos de alto custo. É neste cenário que amigos próximos decidiram agir: criaram uma vaquinha online com meta de 50 mil reais para cobrir as despesas com medicamentos, alimentação especial e assistência 24 horas.

A responsável pelo acompanhamento diário é Mariah, amiga íntima da atriz, que abandonou o emprego para cuidar de Maidê em tempo integral. O apelo comovente foi divulgado nas redes por Deise Kipper, professora seguida por Maidê e Mariah. Na publicação, a frase emociona: “Você vai voltar a andar, cantar e encantar o mundo, Maidê! Nossa estrela está lutando com toda sua força, e agora é hora de mostrarmos que ela não está sozinha. Juntos, podemos fazer a diferença!”

A comoção nas redes é crescente. Fãs, colegas de elenco e admiradores tentam entender como uma artista em ascensão foi parar em um cenário tão sombrio, e, mais do que isso, querem ajudá-la a se reerguer.





