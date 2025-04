Giovanna Ewbank encontra mulher desconhecida sentada em sua sala: "Fiquei em choque"

SIGA NO

Uma manhã tranquila virou cena de filme de suspense na casa de Giovanna Ewbank, e a atriz fez questão de contar cada detalhe do momento de pânico vivido dentro de sua própria residência. A artista, que é mãe de três filhos e casada com o também ator Bruno Gagliasso, revelou nas redes sociais que uma mulher desconhecida invadiu sua casa e foi encontrada sentada no sofá, ao lado das crianças.

“Vem ouvir essa história: essa semana uma pessoa que eu não conheço invadiu a minha casa”, escreveu ela na legenda do vídeo que chocou os fãs e levantou uma onda de preocupação nas redes.

Giovanna relatou que o episódio aconteceu pela manhã, logo após acordar. Atendendo ao pedido do filho mais novo, Zyan, ela foi até a área comum da casa, onde os outros filhos, Titi e Bless, já estavam. Foi aí que viu algo que jamais esperava. “Quando olhei lá para baixo, tinha uma mulher sentada. Eu olhei e ela falou: ‘Oi, cheguei!’”, contou, visivelmente abalada.

Sem reconhecer a pessoa, ela achou por um momento que poderia estar confusa. “Gente, quem é, meu Deus, estou confusa, não me lembro quem é”, pensou. A mulher se apresentou como Aline e afirmou: “Vim para resolver tudo. Todo esse problema. E para ficar tudo em ordem”. Em choque, a atriz ainda tentou manter a calma e conduzir a situação com firmeza.

A invasora, segundo Giovanna, passou a dizer frases desconexas e chegou a mencionar que “veio resolver uma questão judicial” e que “estava precisando se curar”. O ponto mais tenso da situação foi quando a mulher pediu um abraço e mencionou o nome de Luciano Huck, pedindo que Giovanna ligasse para ele.

“Não, desculpa, não pode [me dar um abraço]. Não sei quem é você, estou desconfortável, com medo, não pode me dar um abraço, eu quero que você saia, por favor”, respondeu a atriz, tentando controlar o nervosismo.

Após a mulher deixar a residência, Giovanna trancou tudo e conversou com os filhos. As crianças relataram que ela simplesmente entrou e se sentou, dizendo estar emocionada por conhecê-los. A pergunta que ficou no ar — e que arrepiou os seguidores — foi: como ela conseguiu entrar?

Giovanna explicou que a portaria do condomínio ligou, e uma funcionária da casa atendeu. Ao ouvir o nome “Aline”, acreditou se tratar de uma colaboradora já conhecida da família, autorizando a entrada. A porta, que estava destrancada esperando a Aline habitual, foi o detalhe que permitiu o acesso da mulher errada.

“Foi um susto. Eu fiquei muito assustada. Porque acordei e tinha uma pessoa que eu não conhecia, dentro da minha casa, sentada no meu sofá, com os meus filhos na sala. Fico até tremendo. E foi isso que aconteceu essa semana. Fiquei em choque. Isso nunca tinha me acontecido na vida”, finalizou Giovanna, ainda visivelmente abalada.

