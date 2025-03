SIGA NO

Um episódio trágico abalou Juiz de Fora na última semana, quando uma confusão em uma casa de shows terminou com o assassinato de Sebastião Felipe, de 37 anos, em um espancamento brutal. O caso, que gerou grande repercussão, envolveu várias pessoas, entre elas, Itamar Bisaggio Júnior, ex-funcionário da empresa NON STOP, que tem como sócio o cantor Kaka Diniz, marido da cantora Simone Mendes.

A fatalidade ocorreu na noite de domingo, 23 de março, quando Sebastião Felipe foi atingido de forma violenta durante um tumulto na boate Madeiras, no bairro Aeroporto. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O laudo médico revelou que a causa da morte foi um traumatismo cranioencefálico, resultado direto do espancamento.

A Polícia Civil de Juiz de Fora prendeu Itamar Bisaggio Júnior e outros envolvidos no caso, como o filho da proprietária da boate, três funcionários e até mesmo um produtor e um frequentador do local. Itamar, que era frequentador da casa de shows, foi detido ontem, quarta-feira, 26, no Bairro Recanto dos Lagos.

Em nota ao jornalista Leonardo Pedroso do Canal10jf, a empresa NON STOP afirmou que Itamar Bisaggio Júnior foi imediatamente excluído do quadro de colaboradores da empresa. Além disso, expressaram pesar pela morte de Sebastião Felipe e solidariedade à família da vítima.

A defesa de Itamar Bisaggio Júnior, representada pelo advogado José Cláudio Rodrigues, alegou, em nota ao G1 Zona da Mata, que o cliente agiu em legítima defesa, e que a confusão foi iniciada pela vítima. Segundo o advogado, não houve intenção de matar, e o envolvimento de Itamar no incidente teria sido uma reação à agressão de Sebastião.

O caso gerou uma onda de comoção, e mais detalhes sobre a participação de cada um dos envolvidos continuam a ser investigados pelas autoridades.

