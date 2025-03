Autor de Beleza Fatal confirma que Gkay inspirou "Farofa da Lola"

Os telespectadores de Beleza Fatal não deixaram passar despercebida a semelhança entre a Farofa da Lola, evento promovido pela personagem de Camila Pitanga na novela da Max, e a icônica Farofa da Gkay, festa badalada organizada anualmente pela influenciadora digital. Após muitas especulações, Raphael Montes, autor da trama, confirmou que Gkay foi uma das inspirações para a cena que movimentou a reta final da novela.

"É uma pessoa que eu sigo e gosto, acho uma figura ímpar. Tive a oportunidade de conhecê-la no Carnaval. Acho interessante, divertida. Acompanhei as polêmicas, como ela lidou… Ela é bem mais uma referência do que a Pugliesi", declarou Montes em entrevista ao canal Selfie Service, no YouTube.

A própria Gkay ficou surpresa e emocionada ao saber que sua festa virou referência na dramaturgia. “Eu fico muito honrada de ter sido uma das inspirações para essa dramaturgia de tanto sucesso que é Beleza Fatal. Quando saiu o episódio da Farofa da Lola, eu nem acreditei. É muito incrível assistir algo que a gente é fã e perceber que, de alguma forma, faz parte disso. Acho que eu e o Brasil inteiro estamos fãs de Beleza Fatal”, celebrou a influenciadora.

Além de Gkay e Gabriela Pugliesi, surgiram rumores de que Virginia Fonseca também teria servido como inspiração para a personagem de Camila Pitanga. No entanto, Montes fez questão de desmentir a teoria. "Engraçado, essa é uma pergunta que muita gente já me fez, e a resposta é que não. Eu confesso que sequer acompanhava. Claro que a Lola é inspirada em influências da vida real, no sentido de, por exemplo, se vestir de branco e falar ‘quem me conhece sabe’. A coisa do batom Calolias também é inspirada num caso real de uma pessoa pública que vendeu batom emagrecedor. Mas não, não é inspirada na Virginia. Realmente não foi uma referência, pelo menos pra mim", afirmou ao portal Leo Dias.

