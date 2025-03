Após término, Hariany Almeida reage a declaração de Matheus: ‘Sem coração’

Hariany Almeida finalmente quebrou o silêncio e comentou, pela primeira vez, sobre o término conturbado com Matheus Vargas. O relacionamento chegou ao fim em fevereiro, logo após um vídeo polêmico circular nas redes sociais. Agora, a ex-BBB se manifestou sobre as declarações do cantor e surpreendeu com sua reação.

Em entrevista à LeoDias TV, Hariany demonstrou sua insatisfação com a postura do ex e soltou o verbo:

“Achei meio sem coração. Eu esperava que a pessoa se redimisse, né? Eu não deveria estar falando isso. Não vou falar mais nada”, disparou.

A influenciadora ainda ironizou a polêmica do vídeo viral e fez uma piada com a situação: “Eu devia arrumar uma publicidade de esmalte para passar no dedão”, disse aos risos, fazendo referência ao momento em que uma mulher aparece chupando o dedo do pé de Matheus Vargas.

O fim do namoro entre Hariany e Matheus se tornou um verdadeiro escândalo após um vídeo comprometedor cair na internet. No registro, uma mulher aparece chupando o dedo do pé do cantor durante um churrasco com amigos, o que fez os fãs especularem sobre traição.

Matheus Vargas, por sua vez, negou qualquer infidelidade e afirmou que o relacionamento já estava em crise antes da gravação. Em um comunicado, ele explicou que os dois já conversavam sobre o fim da relação desde janeiro.

“A última vez que esse assunto foi abordado foi na sexta-feira (23), antes da viagem de Hariany, quando ambos reconheceram que já não estavam bem há algum tempo. Na mesma madrugada, Hariany confirmou que na segunda-feira (26) retornaria para buscar seus pertences na casa de Matheus”, disse a nota oficial.

