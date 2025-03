SalDoce transforma sentimentos em música e inicia uma nova fase na carreira

O trio SalDoce, formado por Brenda Luce, Fernanda Francis e Marianna Eis, acaba de lançar Volta a Fita, marcando o início de um novo capítulo em sua carreira. A canção já está disponível em todas as plataformas digitais e chega acompanhada de um videoclipe.

Composta por Fernanda Francis e Marianna Eis, Volta a Fita narra as diferentes fases de um relacionamento, desde o encanto inicial até a construção de uma história a dois. Nos versos “quero morar num abraço, me prende num laço sem dar nó”, o trio reflete sobre a dualidade entre entrega e liberdade no amor.

A canção acompanha essa evolução, passando pelo medo da entrega, a certeza do sentimento e, por fim, o olhar maduro para tudo que foi vivido, representado na frase “volta a fita pra você ver que eu consegui”.

O videoclipe reforça essa ideia, trazendo um resgate de memórias e momentos marcantes. “O clipe traz esse movimento de revisitar o passado, pegar caixas, reviver memórias… E, de certa forma, isso também é sobre amor próprio. Olhar para a própria trajetória, rever fotos, relembrar tudo o que passou—os desafios, mas também as felicidades—é uma forma de se acolher, de se dar carinho. Como se dissesse: ‘Eu consegui’”, compartilham as integrantes.

Com mais de dois milhões de reproduções nas plataformas digitais, o trio segue conquistando espaço e fortalecendo sua identidade musical. Em 2025, SalDoce lançou seu primeiro EP, Sal, com faixas inéditas como “Um Milhão e Meio”, “Duvideodó”, “Cupido” e “Rua dos Namorados”. Agora, com Volta a Fita, o grupo dá um novo passo, trazendo letras que dialogam diretamente com o público.

O single já está disponível e o clipe de Volta a Fita chega nesta quinta (13) às 19h.

