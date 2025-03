Famosos marcam presença em aniversário de Sophia Branco

O empresário Rodrigo Branco e a corretora de imóveis Vivian Mellim organizaram uma festa para sua filha, Sophia. A aniversariante, que completou 10 anos no dia 08 de março, celebrou o novo ano com uma festa no Rancho Minha Terra, em Orlando (EUA). Celebridades, como Ana Castela, Simone Mendes, Rodrigo Faro, Lívia Andrade, Zilu Camargo, Marcelo Gama, diretor do Grammy Latino, marcaram presença no evento.

A festa inspirada em Wicked, filme estrelado por Ariana Grande (Glinda) e Cynthia Erivo (Elphaba), foi organizada e decorada por Amanda Lima Events e produzida por Juliana Villa. A recreação, realizada por Aline Klinke (Tia Lilica) e Alohaaa Events, contou com diversas atrações como pula-pula, piscina de bolinhas, mesa de artes, tirolesa, passeio com pôneis, entre outras atividades.

Além disso, o evento contou com atrações musicais, como Deyr Donatti e Ana Castela, que cantou seu sucesso “Nosso Quatro”. Simone Mendes deu uma palinha de seu hit “Erro Gostoso" e o clássico do sertanejo “Evidências”, e também se declarou à filha do empresário: “Eu quero dizer que eu amo você. Você é meu passarinho”.

Sophia usou dois vestidos inspirados nas personagens principais, um rosa representando a Glinda e outro verde referenciando Elphaba, foram produzidos pela Le Infance, grife especializada em peças sob medida para o público infantil, que também confeccionou o vestido de 1 ano da filha de Neymar, Mavie.

Emocionado, Rodrigo agradeceu a presença dos convidados no aniversário da filha. “Como é bom poder realizar os sonhos da Sophia. Muito obrigado a todos os amigos que foram e fizeram parte desse momento comigo”, declarou.

