Especialista lista 5 estratégias para impulsionar e engajar equipes

Março, mês dedicado à celebração das conquistas femininas e à reflexão sobre equidade de gênero, reforça a necessidade de discutir a liderança das mulheres no mercado de trabalho. A data central, o 8 de Março (Dia Internacional da Mulher), rememora lutas históricas por direitos, como o voto feminino e a igualdade salarial. No entanto, desafios persistem: no Brasil, apenas 37,4% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres, segundo o IBGE (2023), e a disparidade salarial chega a 21% para funções equivalentes.

A liderança feminina tem se destacado por sua abordagem empática e colaborativa, trazendo novas perspectivas para a gestão de equipes. Mulheres líderes enfrentam desafios específicos, mas também possuem habilidades essenciais para engajar e motivar seus times.

Mariana Koch, psicóloga e mentora de lideres com mais de 15 anos de experiencia, enfatiza que a confianca e o alicerce de uma equipe motivada. "A confianca e o pilar central de uma equipe de alta performance. Quando o colaborador se sente seguro, ele arrisca, propoe inovacoes e busca solucoes criativas para os problemas", afirma. Para construir esse ambiente, Koch sugere que lideres sejam transparentes em suas decisoes, reconhecam erros e oferecam feedbacks construtivos.

Confira cinco estratégias eficazes para fortalecer o comprometimento da equipe e impulsionar resultados.

1. Propósito e Conexão

Líderes femininas são especialistas em criar um ambiente onde o propósito e os valores da empresa se conectam com os colaboradores. Comunicar a missão de forma inspiradora gera maior engajamento e senso de pertencimento.





2. Confiança e Autonomia

Mulheres na liderança tendem a adotar um estilo de gestão baseado na confiança e no empoderamento. Permitir que a equipe tenha autonomia e tome decisões fortalece o comprometimento e a criatividade.





3. Feedback e Empatia

O feedback construtivo e a escuta ativa são diferenciais na liderança feminina. Criar espaços de diálogo e aprendizado contínuo melhora a colaboração e o desempenho do time.





4. Crescimento e Inclusão

A liderança feminina promove oportunidades de desenvolvimento e diversidade, garantindo um ambiente mais equitativo. O incentivo ao crescimento fortalece a motivação e a retenção de talentos.





5. Reconhecimento e Validação

Mulheres líderes sabem a importância de celebrar conquistas, desde pequenos avanços até grandes resultados. O reconhecimento autêntico fortalece a confiança e o engajamento da equipe.





A liderança feminina não só transforma organizações, mas também impulsiona ambientes mais colaborativos e inovadores. Com essas estratégias, é possível construir equipes mais engajadas e de alto desempenho. Quando uma mulher lidera com confiança, ela não apenas inspira, mas redefine o futuro.

