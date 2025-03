Deniziane expõe mensagem de Matteus enquanto ele namorava Isabelle Nogueira

A influenciadora Deniziane surpreendeu o público ao revelar que Matteus Amaral enviou uma mensagem para ela no ano passado, enquanto ainda estava em um relacionamento com Isabelle Nogueira. A revelação veio à tona durante sua participação no programa Mussi de Climão, comandado pelo ex-BBB Rodrigo Mussi, e rapidamente gerou um grande debate nas redes sociais.

"Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, um pouquinho antes do dia 2 de maio. Ele só me desejou felicitações. Mas eu nunca respondi", contou ela ao vivo.

Ao ser questionada sobre sua decisão de ignorar a mensagem, Deniziane explicou que fez isso por respeito ao casal.

"Acredito que ele já estava em um relacionamento e, por respeito aos dois, acho que não precisava ser respondido. Só visualizei e não respondi. Não é uma pessoa que tenho contato aqui fora", completou.

No X (antigo Twitter), a revelação de Deniziane movimentou a internet e dividiu opiniões. Alguns usuários criticaram Matteus, enquanto outros apontaram que não havia nada de mais na mensagem.

"Finalmente iam cair de pau nele, mas não, estão atacando a Deniziane dizendo que ela quer aparecer. [Estão dizendo] ‘Ain, foi só uma mensagem de parabéns’, ‘não tem nada demais na mensagem’. Vagabundas", disparou um internauta.

