Caso Vitória: Justiça decreta prisão temporária de ex-namorado da vítima

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária do ex-namorado de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, após o corpo da jovem ter sido encontrado na tarde desta quarta-feira (5) em um sítio na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. Vitória estava desaparecida há uma semana, e seu corpo foi achado em estado avançado de decomposição, com sinais de violência.

O ex-namorado, que já havia sido ouvido pela polícia e liberado anteriormente, agora é considerado peça-chave na investigação. O nome do suspeito ainda não foi divulgado, mas seu celular foi apreendido para análise.

De acordo com o advogado da família da jovem, o depoimento do ex-namorado apresentou diversas inconsistências, o que levou a polícia a aprofundar a investigação. Há também a suspeita de que Vitória não tenha sido morta no local onde foi encontrada e que tenha sofrido tortura antes do crime.

Um policial que participou das buscas relatou à CNN que o corpo da vítima estava bastante violentado.

O velório de Vitória será realizado no Ginásio Poliesportivo Lamartine de Paula Lima, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Cajamar. A família aguarda a liberação do corpo para definir a data da despedida.

A polícia segue ouvindo testemunhas e analisando provas para esclarecer o crime. Até o momento, 11 pessoas já prestaram depoimento no caso.

