Talitha Morete se confunde ao vivo com erro sobre entidade: "Zé Pilantra"

O Carnaval passou, mas ainda está dando o que falar! Durante a edição desta quarta-feira (6) do Mais Você, a apresentadora Talitha Morete cometeu uma gafe ao comentar o desfile da escola de samba Salgueiro. No comando do programa ao lado de Fabricio Battaglini, na ausência de Ana Maria Braga, a jornalista se confundiu e acabou errando o nome de uma das entidades representadas na avenida.

Ao falar sobre o enredo Salgueiro de Corpo Fechado, Talitha listou algumas figuras icônicas que apareceram no desfile e se atrapalhou: “E aí, na sequência, apareceram personagens marcantes também do Salgueiro, como Chico Rei, a Chica da Silva, o Zé Pilantra e o Zumbi dos Palmares”, disse ela, confundindo Zé Pilintra com Zé Pilantra.

O erro não passou despercebido e logo se espalhou nas redes sociais. Internautas reagiram à confusão e fizeram piadas com o momento. “Pilantra é quem me cobra boleto”, brincou um usuário. “Zé Pilantra existe, é aquele amigo que some quando você precisa”, ironizou outro.

Apesar da gafe, Talitha Morete seguiu com a transmissão sem perceber o erro, enquanto o público já se divertia com a repercussão online.

