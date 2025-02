Oruam é preso em flagrante durante operação Policial no RJ

O rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, voltou a ser notícia nesta quarta-feira (26), mas desta vez, o motivo é ainda mais grave. Ele foi preso em flagrante por abrigar um foragido da Justiça dentro de sua mansão no Joá, na Zona Oeste do Rio. A ação faz parte de uma nova operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga a ligação do artista com crimes recentes.

De acordo com informações divulgadas pelo g1, durante as buscas na residência do cantor, os agentes encontraram Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por envolvimento com organização criminosa. O cantor, que já havia sido detido na última semana por manobras perigosas na Barra da Tijuca, agora se vê diante de um caso muito mais sério.

As investigações não param por aí. Segundo a polícia, Oruam também está sendo investigado por um disparo de arma de fogo ocorrido em um condomínio em Igaratá, no interior de São Paulo, no dia 16 de dezembro. A Justiça de Santa Isabel (SP) expediu mandados de busca e apreensão contra o rapper e contra sua mãe, Márcia Nepomuceno, na tentativa de encontrar a arma utilizada no crime.

Os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram os responsáveis por cumprir as ordens judiciais e, agora, Oruam deve prestar esclarecimentos sobre sua suposta relação com os fatos.

