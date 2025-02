Abalado, Matheus Vargas quebra o silêncio sobre término com Hariany Almeida

A separação de Matheus Vargas e Hariany Almeida acaba de ganhar mais um capítulo eletrizante! Depois que um vídeo do cantor ao lado de duas mulheres viralizou nas redes, os rumores de traição se espalharam como fogo. Pressionado, o filho do sertanejo Leonardo veio a público na noite desta segunda-feira (24/2) para esclarecer tudo, e a verdade surpreende!

Em nota oficial publicada no Instagram, Matheus negou qualquer traição. "É importante reforçar que não houve traição por parte do cantor", garantiu a equipe do artista. Mas não parou por aí! O comunicado revelou ainda que o relacionamento já estava abalado há meses e que o término não teve nada a ver com o vídeo explosivo.

O registro polêmico, gravado no domingo (23/2), mostra o sertanejo curtindo um churrasco com amigos – mas os internautas não compraram a desculpa. Para afastar de vez as especulações, a nota reforça: “foi apenas um momento de descontração, sem qualquer envolvimento amoroso ou traição”.

Enquanto isso, Hariany Almeida já tomou sua decisão: na mesma madrugada, confirmou que retornaria à casa do ex para buscar seus pertences. Será que o término foi pacífico ou ainda tem treta vindo por aí?

Matheus Vargas deixou claro que não pretende aceitar ataques infundados. A equipe jurídica do artista já está de olho e promete processar qualquer um que espalhar fake news sobre o caso. "Medidas legais cabíveis serão tomadas", diz o comunicado.

Entre polêmicas e desmentidos, uma coisa é certa: o sertanejo segue focado na carreira e conta com o apoio dos fãs nesse momento turbulento. Mas será que essa história já chegou ao fim ou ainda vamos ver mais capítulos dessa novela?





