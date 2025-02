Especialista ensina como enfrentar o pós-operatório da cirurgia plástica

SIGA NO

Passar por uma cirurgia plástica durante o calor extremo pode ser desafiador, mas algumas dicas podem ajudar a tornar a recuperação mais confortável. Recentemente, a população ficou bastante preocupada com a informação de que cidades do Sudeste e Sul do país podem atingir a sensação térmica de até 70 graus.

Já prevendo a forte onda de calor que promete abalar a saúde das pessoas, o cirurgião plástico, Regis Ramos, destacou alguns pontos importantes de cuidado para garantir um pós-cirúrgico de excelência.

1.? ?Hidratação Adequada: Beba bastante água (2 a 3 litros por dia) e considere chás gelados ou água de coco, se liberados pelo médico.

2.? ?Ambiente Fresco: Mantenha o espaço de recuperação fresco com ar-condicionado .

3.? ?Roupas Leves: Use roupas soltas e de tecidos naturais, como algodão, para maior conforto.

4.? ?Banhos Refrescantemente Morno: Opte por banhos mornos e utilize compressas frias para aliviar o calor.

5.? ?Alimentação Leve: Consuma refeições leves, como frutas e saladas, para manter a hidratação e a nutrição.

6.? ?Evite Exposição ao Sol: Minimize a exposição ao sol durante os horários mais quentes e use chapéus e protetor solar quando necessário.

7.? ?Atividades Físicas Leves: Após liberação médica, faça caminhadas suaves em horários frescos.

8.? ?Escute Seu Corpo: Esteja atento aos sinais do seu corpo e consulte o médico em caso de desconforto.

Com estas estratégias, é possível ter uma recuperação mais tranquila e confortável, mesmo em dias quentes.