Networking potencializa marca pessoal ou corporativa ao ser trabalhado com

Os cartões de visita ou os endereços de “@” de perfis sociais, geralmente trocados em um evento social ou de negócios, se colocam como o principal capital social de um profissional para a transferência de seu networking ou rede de relacionamentos. A estratégia adotada também é revelada como um importante diferencial entre os profissionais com poder de potencializar a marca pessoal de uma empresa ou corporação.





Para o especialista em networking e netweaving, Nilton Pedreira, esta apresentação entre as pessoas, resultado da troca de informações e contatos é mais do que uma atitude, mas sim uma atitude que valoriza cada relacionamento. Ele destaca que é importante que as pessoas tenham em mente, o interesse genuíno nas pessoas.





“O networking é conhecimento, vínculo e confiança. Em momentos de crise econômica, por exemplo, uma rede eficiente se faz importante e fundamental para a descoberta da existência de vagas que circulam entre poucas pessoas”, considera Nilton Pedreira.





Com atuação neste mercado há 25 anos, sempre de maneira atenta e visionária, o especialista desenvolveu uma metodologia própria chamada “Conexões Intencionais e Duradouras”. Trata-se de um quadro de atuação que orienta desde o início uma jornada de criação de relações estratégicas até a potencialização de uma rede de contatos perenes.





O especialista pontua que seu método se baseia em quatro pilares fundamentais para serem trabalhos de forma contínua: Criar, Gerar, Nutrir e Potencializar”. Ele explica a importância de cada uma das ações pensadas e trabalhadas, após sua trajetória bem sucedida:





Criar: O primeiro passo é identificar quais pessoas, ideias ou ambientes têm potencial de gerar conexões valiosas. Não se trata de construir uma rede gigantesca, mas de construir uma rede focada no que realmente importa: criar oportunidades genuínas e com propósito.





Gerir: As conexões não são mantidas em sigilo. Conseguir relacionamentos significa estar presente, manter contato e saber como agir para que essas relações se fortaleçam ao longo do tempo. Este pilar envolve o uso de ferramentas de gestão de relacionamento para garantir que as conexões não se percam com o tempo.





Nutrir: Aqui, entra a verdadeira essência do Netweaving: o cuidado das relações. O que se nutre de verdade são interações de qualidade, aquelas que são alimentadas por trocas genuínas de valor. Nutrir é acolher o outro, oferecendo apoio, insights e crescimento, sem esperar nada em troca.





Potencializar: O último pilar é onde todas as ações anteriores se convertem em resultados concretos. Potencializar é transformar cada relacionamento em uma oportunidade contínua de evolução tanto para quem está na rede quanto para a rede como um todo. Isso envolve fazer com que as conexões se multipliquem através de parcerias, colaborações e novos projetos, com foco em crescimento coletivo.





“Trabalho e faço a orientação aos profissionais dessa metodologia para que transformem redes de contato em redes de apoio, oportunidades em parcerias sólidas e relações eventuais em conexões de tensão. Acredito profundamente que o Networking vai além de simplesmente fazer contatos; trata-se de construir pontes que sustentem o crescimento pessoal e profissional, onde todos crescem juntos”, explica.





Ao contrário do imaginado por muitos profissionais, a prática do networking não deve ser considerada somente no campo externo do dia a dia. Estabelecer laços dentro do trabalho, junto aos subordinados e chefes pode ser importante em qualquer carreira. “Todas as pessoas são um universo de possibilidades. O bom relacionamento interno também faz diferença no mercado”, finaliza Nilton Pedreira.