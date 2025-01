Aryel Vitelbo o Jovem responsável por criar Instituto Inovador em Belém

A odontologia tem experimentado grandes avanços, e a cidade de Belém agora conta com uma iniciativa que está à frente do seu tempo. O Instituto Kurasu, idealizado e fundado pelo acadêmico de odontologia Aryell Vitelbo, tornou-se uma referência em ensino odontológico, reunindo inovação, técnica e tradição familiar.

Com uma abordagem que vai além da prática clínica, o instituto combina modernidade e acessibilidade em um ambiente que busca transformar a formação de profissionais da área da saúde bucal. Desde o início, Aryell e sua família se dedicaram a criar um espaço que oferece oportunidades para quem deseja ingressar, aprimorar ou se especializar no ramo odontológico.

A inspiração para o Instituto Kurasu surgiu durante a trajetória acadêmica de Aryell, que envolve a necessidade de uma formação mais abrangente e adaptada às demandas do mercado. A ideia evoluiu e, com o apoio de sua família, foi concretizada em um projeto educacional que já se destaca no cenário regional e começa a chamar a atenção no âmbito nacional.

Ampla Gama de Cursos para Todos os Níveis

O Instituto Kurasu oferece uma ampla variedade de programas, abrangendo desde formação técnica até programas acadêmicos avançados. Entre os cursos disponíveis estão:

Cursos Livres: Como o inovador curso de fotografia odontológica, que ensina técnicas de documentação e marketing para dentistas.

Cursos Técnicos: Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Técnico em Prótese Dentária (TPD).

Cursos de Auxiliar: Formação de Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e Auxiliares em Prótese Dentária.

Programas Acadêmicos Avançados: Pós-graduação, residência, mestrado e doutorado em diversas áreas da odontologia, cursos para o desenvolvimento técnico e científico.

*Empresa Familiar com Propósito de Transformação*

Como uma empresa familiar, o Instituto Kurasu reflete os valores de união, ética e compromisso com a qualidade. “O nosso objetivo é criar um espaço de aprendizagem que seja acolhedor, mas que também inspire excelência em cada aluno, independente do seu nível de formação”, destaca Aryell Vitelbo.

A gestão familiar tem sido um diferencial, garantindo uma abordagem mais humanizada tanto na condução dos cursos quanto no relacionamento com alunos e parceiros. Esse modelo de administração reforça a missão do instituto de contribuir para o desenvolvimento da odontologia e da comunidade local.

*Impacto na Odontologia Regional e Perspectivas de Expansão*

Desde sua fundação, o Instituto Kurasu vem treinando dentistas, estudantes e técnicos de toda a região, consolidando-se como um polo educacional inovador. Com uma proposta pedagógica que além de prática, teoria e inovação, uma instituição não apenas forma profissionais, mas também contribui para o avanço da odontologia enquanto ciência.

Com planos ambiciosos de expansão para outras cidades e estados, o Instituto Kurasu promete solidificar sua posição como referência nacional no ensino odontológico. Para mais informações sobre os cursos e programas, os específicos podem entrar em contato através das redes sociais ou visitar a sede do instituto em Belém.

