Som Livre Reacende a Fé: Você Adora Apresenta Pão da Vida

O clássico cristão “Pão da Vida” é o primeiro lançamento que marca a retomada do canal de YouTube da gravadora Som Livre, o “Você Adora”, selo que cuida especificamente do segmento gospel. A retomada desse canal permite trabalhar ainda mais o mercado da música cristã, além de potencializar o catálogo da gravadora e utilizar a marca, que conta com quase três milhões de inscritos: https://www.youtube.com/@voceadora.

A Som Livre lança um belíssimo projeto de regravações de grandes sucessos da música cristã. A primeira faixa, “Pão da Vida”, que starta esse projeto, é interpretada primorosamente por Clovis Pinho e Davi Sacer. Trata-se da regravação de uma música do saudoso pastor e cantor Cláudio Claro (1961-2021), que foi líder do Ministério Tabernáculo de Davi e compositor de outras canções, como “Videira” e “Libertador”. Essa música carrega uma profunda conexão entre o passado e o presente do gospel brasileiro, especialmente com a história de Davi Sacer, que iniciou sua carreira como backing vocal do próprio pastor Cláudio Claro.

A produção executiva desse belíssimo projeto é de Margarida Bucater. A Todah Produções, do grupo Todah Music, na pessoa de Adriana Nóbrega, com toda a sua expertise, foi a responsável pela produção do áudio e vídeo desse projeto. A Todah Music é uma das maiores gravadoras do segmento gospel no país.

A canção, essencialmente cristocêntrica, exalta os atributos de Jesus Cristo e o seu sacrifício redentor em favor da humanidade decaída pelo pecado original. Frases como “O seu sangue derramou / Para nos resgatar das trevas /E nos lavar de toda a iniquidade / Jesus, Pão da Vida / Jesus, Luz do Mundo / Príncipe da Paz” revelam a força e a beleza dessa canção que tanto abençoa milhares de pessoas.

Ao incrementar o projeto “Você Adora”, a Som Livre estimula e fortalece ainda mais este canal de músicas cristãs gerenciado com a excelência que possui todos os trabalhos desenvolvidos pela Som Livre.

André Mattos, coordenador de A&R da Som Livre, diz que “a retomada do projeto ‘Você Adora’ é uma oportunidade estratégica para fortalecer a marca da empresa no segmento gospel, que é um mercado em constante crescimento e com um público fiel. Essa retomada permite não apenas resgatar uma conexão com artistas e consumidores que já têm um histórico”.

Além de gravar com o amigo Clovis Pinho e do teor da canção em si, Davi tem uma razão muito especial para se emocionar ao interpretar “Pão da Vida”. Ele começou o seu ministério com Cláudio Claro, acompanhando-o em suas viagens e atuando como seu backing vocal: “‘Pão da Vida’ é uma canção que muito me emociona e interpretá-la ao lado do Clovis foi uma razão a mais para toda a emoção que tomou conta de mim durante a gravação. Declaramos os nomes de Jesus e reconhecemos tudo o que Ele fez para nos levar de volta ao Pai. Essa é uma canção emblemática e que nos aproxima ainda mais de Jesus. Foi um privilégio interpretá-la!”

Igualmente emocionado ao interpretar “Pão da Vida” juntamente com o amigo Davi, Clovis Pinho parabeniza a Som Livre pela iniciativa, “por incrementar um canal que vai continuar abençoando ainda mais milhares de pessoas. Essa canção nos torna ainda mais conscientes do incalculável valor do sacrifício que Jesus, o Filho de Deus, fez por nós e do tamanho do Seu amor.

Cantar também declarando os nomes bíblicos de Jesus é uma forma de adorá-lo com todo o nosso coração”.

Acesse o canal “Você Adora” da gravadora Som Livre: https://www.youtube.com/@voceadora

Ouça a canção “Pão da Vida” nas plataformas digitais.