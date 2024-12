Ana Hickmann Faz teste epigenético com Easy Diagnostics

Em Visita à sede da Fismatek, Ana Hickmann comenta sobre a tecnologia.



A Easy Diagnostics, nova empresa do grupo Fismatek, está revolucionando o mercado de saúde preventiva ao oferecer diagnósticos precisos e rápidos por meio da tecnologia epigenética. A metodologia utiliza fios de cabelo do paciente, que são aplicados em um dispositivo de alta tecnologia exclusivo da Easy. Em poucos minutos, é possível obter relatórios detalhados que auxiliam na criação de protocolos personalizados e assertivos para clínicas e profissionais da área.



Um dos grandes diferenciais da Easy Diagnostics é a personalização de seus relatórios, que são pensados ??para atender objetivos específicos. Com sete tipos disponíveis, eles oferecem orientações práticas para melhorar aspectos de saúde, como o equilíbrio corporal, a longevidade, o desempenho físico e até mesmo a beleza externa. Seja para quem busca emagrecer, aumentar o desempenho esportivo ou melhorar a saúde da pele, cada relatório é adequado às necessidades individuais, proporcionando um cuidado completo e direcionado.



Durante sua visita à sede da Fismatek, Ana Hickmann, apresentadora e empresária, realizou seu primeiro teste epigenético e apresentou sua experiência:

"Estou impressionada com o que a gente descobre com alguns fios de cabelo."

Ana Hickmann Ana Hickmann



O teste revelou informações valiosas sobre a alimentação de Ana, incluindo alimentos aos quais ela possui sensibilidade, permitindo configurações que melhoram seu bem-estar e qualidade de vida.



A epigenética é um campo inovador da ciência que estuda como os fatores ambientais, comportamentais e o estilo de vida podem influenciar a expressão dos genes sem alterar a sequência genética em si. Essa abordagem permite identificar como o corpo reage a diferentes estímulos, desde alimentos e exercícios até hábitos diários, proporcionando uma visão única e personalizada do funcionamento do organismo.



Com essa tecnologia avançada, o Easy Diagnostics permite que profissionais de saúde e clínicas criem protocolos preventivos mais eficazes e individualizados. Já disponível em algumas clínicas por todo o Brasil, o dispositivo da Easy está se modificando na forma como os pacientes cuidam de sua saúde. O acesso a diagnósticos epigenéticos ajuda a identificar sensibilidades, carências e potenciais de desempenho físico e mental, promovendo uma medicina realmente preventiva e personalizada.