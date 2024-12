Alexandre de Moraes Discute Combate à Desinformação no 6º STF em Ação

Num momento em que o Brasil enfrenta desafios crescentes relacionados à desinformação, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmou seu compromisso em intensificar as iniciativas contra a propagação de notícias falsas. Moraes tem se destacado por sua postura firme, promovendo a criação de mecanismos legais e institucionais que protejam a integridade da informação e fortaleçam a democracia no país.



Segundo o ministro, o enfrentamento à desinformação não é apenas uma questão de ordem jurídica, mas também um desafio social que exige a participação conjunta do Judiciário, da sociedade civil e das plataformas de comunicação. “A desinformação exige uma resposta coletiva e integrada. Além de ações legais eficazes, é fundamental investir na educação midiática e na conscientização pública”, enfatizou.



Como parte de seus esforços, Alexandre de Moraes participará como debatedor no 6º STF em Ação, evento promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA). O encontro, marcado para a próxima quinta-feira em Brasília, reunirá juristas, acadêmicos e autoridades para discutir estratégias no combate à desinformação, além de abordar temas como a modernização do sistema de justiça e questões de geopolítica econômica.



O 6º STF em Ação promete ser uma plataforma essencial para o diálogo e o compartilhamento de soluções da sociedade que fortalece a resiliência do brasileiro diante das ameaças da desinformação, promovendo um ambiente mais seguro e confiável para a divulgação de informações. O seminário será transmitido ao vivo pelo Instagram do IEJA: @ieja.instituto.

alexandre de Morais alexandre de Morais alexandre de Morais alexandre de Morais